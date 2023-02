Fin des points d'apport volontaires de déchets à Raiatea

Tahiti, le 16 février 2023 - Mercredi, la communauté de communes Hava'i a annoncé que les points d'apport volontaires (PAV) de déchets recyclables de Raiatea seront retirés à la fin du mois d'avril. En cause, le “non-respect des usagers”. La Comcom précise que dès le 1er mai, la collecte des recyclables sera effectuée en porte à porte, directement chez les administrés.



Dans un communiqué daté de mercredi, adressé à la population de Raiatea, la communauté de communes (Comcom) Hava'i a annoncé que “la totalité des points d'apport volontaires (PAV) sera retirée dès la fin du mois d'avril 2023 pour des raisons liées au non-respect des usagers, à la salubrité publique et à la propreté de l'île." Effectivement, certains PAV sont devenus de vrais dépotoirs dans lesquels les déchets de toute sorte s'entassent.



Ainsi, dès le 1er mai, les déchets recyclables (papier, carton, boites de conserve, canettes, bouteilles plastique et verre) que les habitants déposaient habituellement dans les PAV disposés autour de l'île, seront collectés en porte à porte, directement chez eux.



Des consignes ont également été données aux usagers pour la future collecte de ces déchets, tels que : trier ses déchets, laver et écraser les déchets recyclables sauf le verre, et déposer ses déchets recyclables dans un bac fermé. Il n'est pas précisé si des bacs dédiés aux déchets recyclables seront fournis aux administrés de Raiatea.