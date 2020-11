Fin de stage numérique

C’est le cas notamment de Nathan Huukena, un jeune stagiaire de 23 ans : "Grace à cette formation, j’ai pu commencer à mettre en place mon projet qui consiste à faire connaître la destination Marquises par le biais d’un site Internet et d’une application Web que je suis en train de développer en ce moment ; d’ailleurs la maquette est terminée. J’aimerais vraiment que ces outils 2.0 puissent permettre au plus grand nombre de découvrir notre petit bout de paradis à travers sa culture culinaire, artisanale, et naturelle."



Par ailleurs, parmi les stagiaires se trouvaient des patentés souhaitant faire évoluer leur entreprise. "Je possède une boutique de souvenirs et de services à l’aéroport de Nuku Hiva, explique Loïse Nanua. Si j’ai suivi cette formation c’est pour pouvoir me mettre à la page de ce qui se fait aujourd’hui en matière d’outils numériques. Mon but final est de pouvoir moderniser et surtout étendre mon entreprise à travers une boutique en ligne que je vais pouvoir ouvrir prochainement. Il faut dire qu’avec la Covid-19, les affaires sont de plus en plus difficiles. Avec le commerce en ligne, je vais pouvoir toucher plus de personnes. Sans cette formation j’aurais dû faire appel à quelqu’un, puisque je n’avais pas les connaissances nécessaires."



La formation "Code CAMP" devrait prochainement se déplacer sur l’île de Raiatea.