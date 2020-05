Fin de saison pour le football, Pirae sacré champion

L'AS Tiare Tahiti, troisième de Ligue 1, pour sa part se voit attribuer le ticket pour disputer le 7e tour de la Coupe de France. Vatea Terai, entraîneur de la surprenante équipe de Moorea, se satisfait de cette décision : "Comme Pirae on était pour la reprise des compétitions. On aurait aimé valider cette place sur le terrain. Avant l'arrêt des compétitions, on était aussi dans la course pour le titre de champion et pour décrocher une place pour la Ligue des champions. On ne va pas être gourmand et on se satisfait de cette qualification pour la Coupe de France, parce qu'à la fin de la saison on pouvait se retrouver sans rien aussi."