Fin de la grève à la raffinerie TotalEnergies de Gonfreville en Normandie

Le Havre, France | AFP | mercredi 02/11/2022 - Les salariés de la raffinerie de TotalEnergies à Gonfreville-L'Orcher (Seine-Maritime) ont mis fin à leur mouvement de grève entamé le 27 septembre, a-t-on appris mercredi auprès de la CGT et de la direction du groupe.



Selon le secrétaire général de la CGT du site Alexis Antonioli, la grève a été levée dans la journée de lundi suite à un accord dont il n'a pas précisé la teneur. Un communiqué du syndicat doit être publié mercredi en fin d'après-midi ou jeudi, selon lui.



La direction de TotalEnergies a de son côté confirmé la levée de la grève mais elle "dément fermement tout accord local sur les salaires".



"TotalEnergies rappelle qu'un accord majoritaire sur les salaires a été signé le 14 octobre dernier avec des organisations syndicales (CFDT et CFE-CGC)" et concerne l'ensemble des salariés du groupe, a réagi la direction de TotalEnergies dans une déclaration transmise à l'AFP. Cet accord ""sera appliqué", a-t-elle ajouté.



Prévue initialement mercredi à 13H00, une assemblée générale à Gonfreville a été annulée.



Alors que le mouvement avait été reconduit lundi lors de la relève du quart de 05h00, "une réunion de négociations a permis de trouver un accord", avait dans un premier temps également précisé une source proche du dossier.



Gonfreville était avec Feyzin (Rhône), l'un des deux derniers sites de Total à avoir voté la poursuite du mouvement le 27 octobre.



Sur le site de la raffinerie normande, la remise en fonctionnement des installations "a débuté" mais elle "prendra environ une quinzaine de jours", précise la source proche du dossier. "Les expéditions de carburants, à partir des stocks conséquents disponibles sur le site, vont pouvoir être relancées rapidement".



Le mouvement de grève des salariés de la raffinerie de Gonfreville-L'Orcher avait démarré le 27 septembre, à l'appel de la CGT TotalEnergies. Le CGT revendiquait une augmentation des salaires à hauteur de 10%.



Au dépôt de carburant de Feyzin, la grève se poursuivait mercredi, selon la CGT.



"Pas de réquisitions ce matin. Les grévistes espèrent l'arrivée imminente d'un médiateur de la république, cela devient urgent", a commenté le délégué syndical CGT de Feyzin Pedro Afonso.



A Gonfreville sont raffinées environ 12 millions de tonnes de pétrole brut par an, soit 12% de la capacité de raffinage en France, selon TotalEnergies.