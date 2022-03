Fin de l’obligation vaccinale à l’école

Tahiti, le 9 mars 2022 – L’obligation vaccinale est levée à partir de lundi pour les personnels des établissements scolaires. Elle reste applicable dans les établissements éducatifs et médico-éducatifs.



Nouvel allègement de la loi sur l’obligation vaccinale. Le périmètre de cette règlementation a encore une fois été raboté mercredi, avec la fin de l’obligation pour les personnels des établissements scolaires. L’allègement sera effectif à compter de lundi, avec la publication de l’arrêté modificatif au journal officiel.



La semaine dernière, le conseil des ministres avait déjà réduit par arrêté le champ d’application de ce texte en excluant de son périmètre les personnes exerçant au contact du public dans les services, établissements et organismes exerçant une mission de service public, les commerces et activités de prestation de service ainsi que les professionnels du tatouage, des soins esthétiques et du massage. L’obligation vaccinale demeure toujours applicable pour les personnels des établissements de santé et médico-éducatifs.