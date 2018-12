Fin de grève à la Direction des transports terrestres

PAPEETE, 11 décembre 2018 - Un protocole de fin de conflit a été cosigné mardi après-midi par les deux syndicats à l'origine du mouvement de grève à la Direction des transports terrestres.



Après une semaine de blocage du fonctionnement du service des transports terrestres les agents grévistes ont obtenu gain de cause. Un protocole de fin de conflit a été proposé à la signature au ministre de l'Equipement et des transports, René Temeharo. Le point principal de cette convention cosignée par les confédérations syndicales A Tia I Mua et Fraap est la démission dès mardi 11 décembre de la chef de service en poste depuis le 1er septembre 2018, Florida Lai. Cette dernière a transmis sa lettre de démission mardi après-midi au président Fritch, rapportent nos confrères de Polynésie la 1ère.



La situation semble avoir trouvé une solution suite à l'entrevue en Jean-Marie Yan Tu et le chef de l'exécutif local, Edouard Fritch, lundi soir.



Interrogé mardi soir, Jean-Paul Urima, agent gréviste et secrétaire général de la confédération Fraap des agents de l'administration, a confirmé qu'une reprise de l'activité de la Direction des transports terrestres était programmée dès mercredi 12 décembre, sur la foi des engagements obtenus en vue d'une issue à ce conflit. "Maintenant, il faut que tout le monde tienne sa parole, a-t-il dit. Si on nous fait un coup de Jarnac, le mouvement repartira pour un tour."



Le protocole de fin de conflit prévoit que les autres points soulevés par le préavis de grève transmis le 26 novembre soient abordés avec celui ou celle qui succédera à Florida Lai à la Direction des transports terrestres. Dans un premier temps, il devrait s'agir d'une direction par intérim.