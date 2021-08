Fin de carrière pour Jérémy Florès

"Je ne prends pas ma retraite, je passe à autres choses", a annoncé, lundi, Jérémy Florès, dans un post sur son profil Instagram. Le Réunionnais, 33 ans, a en effet décidé de mettre un terme à sa carrière de surfeur professionnel à l'issue du Tahiti Pro, à Teahupoo, huitième et dernière étape du CT (waiting period du 24 août au 3 septembre).Florès aura passé 15 années sur le tour mondial de surf. Il y est entré en 2007, à 18 ans seulement, et était élu dès sa première saison "Rookie of the year" (meilleur débutant) en terminant à la 8e place du classement mondial. A son tableau de chasse également des victoires prestigieuses sur les spots mythiques de Pipeline (en 2010 et 2017) et de Teahupoo (en 2015) ou encore en octobre 2019 sur le spot d'Hossegor devant un public français en folie. Cette année Jérémy Florès faisait partie, aux côtés de Michel Bourez, des quatre surfeurs tricolores à disputer la première compétition olympique de surf à Tokyo.Désormais le Tahitien d'adoption, en couple avec Hinarani de Longeaux, Miss Tahiti 2012, souhaite se consacrer à sa vie de famille. "Depuis que je suis devenu papa mes priorités ont complètement changé. Je veux être présent à 100 % pour ma famille." Mais avant il se fera encore plaisir, et à ses fans aussi, sur le spot de Teahupoo.