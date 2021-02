Fifo : quatre prix pour une "belle édition"

TAHITI, le 15 février 2021 - Le festival international du film documentaire océanien s’est achevé hier. Les prix ont été décernés vendredi soir lors d’une cérémonie de remise diffusée en ligne. Le grand prix du jury a été attribué à Loimata, the sweetest tears, le prix spécial à Freeman et le prix du jury à Makatea, la terre convoitée. Selon les premiers chiffres, le Fifo 2021 a été une "belle édition".



" Le premier constat ", a indiqué le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu lors de l'ouverture de la cérémonie de remise des prix du Fifo, " c’est que ce festival remporte toujours le même succès auprès du public ".



La cérémonie a eu lieu à huis-clos vendredi soir. Elle a été retransmise en direct sur Facebook. " Si les chiffres se confirment, le Fifo 2021 est au-delà de nos espérances. C’est une belle édition ! " La 18e édition du festival a été à 100% numérique.



Les internautes ont pu visionner l’ensemble des films du 6 au 14 février. Il a été très suivi en Polynésie française mais également en métropole et en Nouvelle-Calédonie, selon Miriama Bono, présidente de l’Afifo.



" Nous nous sommes demandés un temps si le Fifo allait avoir lieu. La question s’est posée étant donné les conditions sanitaires ", s’est rappelé Moana Brotherson. La décision a été prise de maintenir l’événement en numérique.



" Il devait se tenir pour continuer à faire rêver. " Il devait avoir lieu pour mener à bien ses missions, celles d’alerter, de s’interroger, de rapprocher les peuples. Tout a été dématérialisé. Les organisateurs, professionnels n’ont pas pu se rencontrer. " Ce qui nous a manqué, c’est sûr, le hongi, le souffle de vie partagé est important pour nous, Océaniens. "



Pour autant, la question se pose d’ores et déjà de maintenir une version numérique, même si les conditions sanitaires s’amélioraient et que le festival pouvait se tenir à nouveau en présentiel.



Un festival résilient



Le ministre de la Culture, co-fondateur du Fifo avec Wallès Kotra, directeur exécutif chargé de l’Outre-mer au sein du groupe France Télévisions, a poursuivi : " Le terme est à la mode, mais depuis le début, le festival fait preuve de résilience. Il prouve notre capacité à nous adapter ."



Le Fifo est l'une des très rares manifestations culturelles qui ont pu avoir lieu depuis mars 2020, en Polynésie française mais également dans tout le Pacifique. Le festival est apprécié pour la qualité de sélection de ses documentaires, pour ses colloques, ses entretiens, ses tables rondes.



Ses prix sont attendus. Public et jury se sont exprimés. Ils ont pu voter presque comme les années précédentes. Le public a pu, après avoir visionné les films, voter directement sur la plateforme numérique.



Court-métrage océanien : Deux films ex-aequo !



Au cours du Off, le Fifo embarque ses spectateurs dans la Nuit de la fiction depuis 12 ans et depuis 4 ans dans Fenêtres-sur-courts qui propose des courts documentaires.



En 2021, dix fictions océaniennes ont été présentées venant principalement de Hawaii, mais aussi de Nouvelle-Calédonie, de Nouvelle-Zélande et d’Australie. Sept courts-métrages documentaires ont permis une plongée dans les eaux néo-zélandaises surtout, mais aussi américaines, hawaïennes et polynésiennes.



Le prix, a souligné Mareva Leu, a " pour la première fois " été remis à deux films arrivés ex-aequo. Il s’agit de About last night pour les fictions et de Pa’ari pour les courts-documentaires.



Prix du public, le prix coup de cœur



Le très attendu prix du public des films documentaires en compétition a été remis par Moana Brotherson, fidèle membre du comité de présélection qui compte au total 12 personnes. Ce comité a visionné un peu plus de 100 films envoyés pour participer à l’édition 2021 du Fifo.



Le prix du public est un prix spécial, c’est le prix du cœur, souvent différent de celui du jury. Il a été décerné à Makatea, la terre convoitée de Claire Perdrix. " Je n'osais rêver de ce prix-là, le plus précieux souvent pour nous ", a-t-elle réagi. " Je suis surtout super heureuse que l'histoire de Makatea ait touché les gens... "



Freeman, "Une belle histoire"



Le jury, embarqué sur la pirogue du Fifo, a voyagé en Océanie, vivant " toutes sortes d’émotions ". Il est allé à Makatea, aux Samoa, en Nouvelle-Calédonie avant de s’arrêter en Australie où " nous avons apprécié l’histoire d’une jeune Aborigène rappelant qu’il y a eu de la souffrance dans ce pays. C’est une belle histoire ".



Le prix spécial du jury a été décerné par Stella Taaroamea, responsable des programmes de Polynésie la 1ère à Freeman de Laurence Billiet. Seule membre présente physiquement à Tahiti, elle était en plateau prenant la parole au nom du jury.



" C’était une semaine magnifique, le numérique est dans l’ère du temps, il impose de nouveaux codes ", a-t-elle résumé. Des codes que la " famille " jury a réussi à trouver malgré le décalage horaire et la situation des uns et des autres aux quatre coins du monde car "quand on est passionné, on ne compte pas".





Enfin, le Grand prix Fifo – France Télévisions a été remporté par Loimata, The Sweetest Tears. Il a été remis en direct d’Australie par Julia Overton, productrice. Selon elle, les films ont plu au jury pour " leur diversité ", leur " qualité " et leur " profondeur ".



Les histoires, peignant des situations dans différentes parties du monde, ont suscité d’intenses discussions. " Les réalisateurs ont été braves et courageux, mais finalement nous avons retenu ce film magnifique qui aborde les problèmes culturels et familiaux ."



C’est sur ces mots que s’est terminée la cérémonie de remise des prix en comité restreint et en format réduit. Les organisateurs donnent rendez-vous en 2022, du 5 au 13 février, à tous les amoureux du festival avec l’espoir de pouvoir à nouveau recevoir les professionnels du secteur et le public. " Vous nous manquez, notre plus grand plaisir est de vous accueillir. "