Fifo : le compte à rebours a commencé

PAPEETE, le 17 janvier 2017 - La quinzième édition du Festival international du film documentaire océanien (Fifo) aura lieu du samedi 3 février au dimanche 11. Pour le grand public comme pour les professionnels cela sera l’occasion de visionner des films venus des quatre coins du monde et/ou de participer à des ateliers.



Depuis sa création, le Fifo invite le public à la découverte de la richesse et de la diversité des peuples et des cultures d’Océanie au travers d’une sélection de films documentaires. Pendant une semaine des documentaires sont projetés qu’ils soient ou non en compétition.



Les documentaires sélectionnés sont représentatifs de l’espace océanien d’aujourd’hui. Ils montrent la diversité des lieux et des peuples qui l’habitent. Des Papous aux Aborigènes en passant par les Mélanésiens et les Polynésiens. Une nouvelle catégorie fait son apparition cette année : la sélection Fenêtre-sur-courts qui présente onze films documentaires courts projetés lors d’une soirée spéciale en off du festival.



Tandis que les spectateurs découvrent les œuvres et se laissent séduire par des coups de cœur, un jury composé de six membres (Molly Reynolds, Kim Webby, Guillaume Soulard, Lavinia Tagane, Père Christophe et Noëlla Tau) et présidé cette année par Éric Lavaine (scénariste, réalisateur, producteur de cinéma) posent leur regard critique sur la sélection. Les prix tombent en fin de Fifo. Au total, huit prix récompenseront des films de la sélection officielle, dont trois seront choisis par le public.



Quatre prix seront décernés par le jury. Pour la deuxième année consécutive, la fondation Okeanos décernera un prix spécial pour récompenser un film traitant de la préservation des océans ou de l’environnement en Océanie. À ceux-là s’ajouteront le prix du public qui récompensera le documentaire préféré des spectateurs parmi les films en compétition, hors-compétition et des écrans océaniens, ainsi que les prix des meilleurs courts-métrages documentaires et de fiction, eux aussi désignés par un vote des spectateurs.



Plusieurs animations sont organisées en plus des projections. Cinq ateliers sont proposés au public : écriture de scénario, mixage audio, vlogging, make up FX et montage vidéo. Une programmation spéciale est proposée aux groupes scolaires, des rencontres sont prévues avec les réalisateurs, acteurs et/ou producteurs sur le paepae.