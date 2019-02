Fifo, derrière les images : des acteurs, des outils, des idées

PAPEETE, le 6 février 2019 - Le festival international du film documentaire océanien (Fifo) voit défiler les spectateurs depuis lundi dans l’une ou l’autre de ses salles de projection. Installé à la Maison de la culture de Tahiti, il leur donne l’occasion de découvrir des vies et des milieux océaniens. Il leur permet aussi, en parallèle, de mieux comprendre les étapes de la réalisation d’un documentaire. Enfin, il tend des mains à ceux qui aimeraient se lancer pour raconter (ou faire raconter) leurs idées.



Salle Marama Nyko PK16 est aux manettes, il assure un atelier de montage vidéo. Les inscrits, assis derrière leur ordinateur, écoutent attentivement celui dont le documentaire Tamari’i Tipaerui a été sélectionné au Fifo 2015 en catégorie hors-compétition. Au tableau se trouve une liste de sujets : clip chanteur, clip danse, Hollywood, Vaimalama Paris et Tikehau making of.



" Ce sont en fait des rush ", précise Nyko PK16 à propos de cette liste. " Nous avons des images pour ces cinq sujets que nous mettons à disposition des inscrits dans le cadre de l’atelier. "



L’atelier est proposé à tous les volontaires dès 15 ans. Seule contrainte : " Être à l’aise sur l’ordinateur" . Il aborde pendant quatre heures les différentes étapes du montage d’un petit film. " Car, il ne suffit pas d’avoir des outils dernier cri pour faire un film de qualité, encore faut-il avoir une histoire à raconter, savoir la traduire en images et maîtriser un minimum l’assemblage de séquences pour rester fidèle au script de départ. "



D’après Nyko PK16, après quatre heures d’atelier, les inscrits seraient en mesure de " faire un joli montage de photos de vacances voire de faire un petit reportage de 3 à 4 minutes ". Ils découvrent en une demi journée ce qu’est un derushage, comment fonctionne un logiciel de montage, comment découper des plans, sélectionner les meilleurs d’entre eux, ajouter une musique et/ou une voix off. Ils observent, questionnent et surtout manipulent pour mieux mémoriser.



Plus loin, dans le Cyberespace, la salle Mato ou bien encore la loge 1 de To’ata, Are Raimbault est chargé, lui, d’animer un atelier reportage TV, Heimana Flohr, un atelier doublage audio, Toarii Pouira un atelier animation 3D et Sydélia Guirao un atelier écriture de scénario. Tous ces ateliers sont ouverts dès 15 ans, sur inscription.



Ces rendez-vous permettent d’en savoir plus sur les métiers du documentaire. Ils sont tous assurés par des professionnels qui, au-delà de leur savoir-faire, partagent leur expérience du monde de l’écriture, de la réalisation, du montage.