Fifo : "Ophir" remporte le Grand prix du jury

TAHITI, le 7 février 2020 - La cérémonie de remise des prix du Fifo a eu lieu ce vendredi soir au Grand théâtre de la Maison de la culture. C’est le film "Ophir" d’Alexandre Berman et Olivier Pollet sur l’île Bougainville et son histoire qui a séduit, à l’unanimité, le jury de la 17e édition.



Au cours de la soirée de remise des prix du Fifo qui a eu lieu ce vendredi soir à la Maison de la culture plusieurs prix ont été remis.



Le grand prix du jury a fait l’unanimité. Il a été remis à "Ophir" d’Alexandre Berman et Olivier Pollet. Sur scène, visiblement émus, ils ont insisté : " malgré les images et situations de détresse, c’est un film de paix ".



Les prix spéciaux du jury ont été décernés à : "Merata : How mum decolonized the screen" de Heperi Mita, "The Australian Dream" de Daniel Gardon et à "Ruahine : Stories in her skin" de Hiona Henare.



Le prix du public est pour "The Australian Dream" de Daniel Gardon qui remporte de ce fait deux prix.



C’est le 3e documentaire de toute l’histoire du Fifo qui est reconnu à la fois par le jury et à la fois par le public.



Le prix du court documentaire a été attribué à "Manus" d’Angus McDonald.



Le prix du film court de fiction revient à "Liliu" de Jeremiah Tauamiti.



Pour autant, le festival n'est pas terminé ! Les films primés seront projetés samedi 8 et dimanche 9 à la Maison de la culture.



Retrouvez l'article complet sur la cérémonie de remise des prix dans notre édition de lundi.