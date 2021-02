Fifo : 9 films en compétition

Loimata, the sweetest tears : "L'homme a plus de racines qu'un arbre"



Emma Sipe est un roc, un repère, un pilier. Elle est le guide d'une famille samoane émigrée en Nouvelle-Zélande. Elle est grande et forte, malgré la maladie qui la ronge. Elle est en phase terminale de cancer. Mais elle est aussi pleine de blessures pansées. Des blessures révélées au fil de ce documentaire co-réalisé par Anna Marbrook.



Les parents d'Emma ont quitté les Samoa pour la Nouvelle-Zélande où ils ont fondé leur famille. Anna Marbrook suit Emma, ses parents, frères et sœurs qui font le trajet inverse pour revenir à leurs origines. Le documentaire est une aventure sur l'humanité, sur la communauté, la relation homme-femme, sur la connexion. " L'homme a plus de racines qu'un arbre ", dit un proverbe samoan.



" Ce n'est pas un film sur la maladie, je ne le souhaitais pas et Emma non plus ", insiste la co-réalisatrice. " Ce n'est pas un film sur la mort, c'est un film sur l'éveil, le réveil, la vie qui continue. Nous avons voulu montrer l'espoir et les possibilités. Ce film est un voyage vers la lumière ."