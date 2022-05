Fidji: la saisie du superyacht d'un oligarque russe suspendue

Sydney, Australie | AFP | lundi 08/05/2022 - Un tribunal des Iles Fidji a suspendu la saisie d'un superyacht soupçonné d'appartenir à l'oligarque russe Souleïman Kerimov, visé par des sanctions américaines liées à la guerre en Ukraine, a indiqué lundi le parquet.



Le yacht Amadea, d'une valeur estimée à 325 millions de dollars, reste sous la garde de la police fidjienne et a interdiction de quitter le pays, a-t-on précisé de même source.



Amarré à Lautoka, dans l'ouest des Fidji, depuis la mi-avril, l'Amadea est immobilisé par les autorités locales depuis l'émission d'un mandat américain de saisie.



La semaine dernière, un tribunal local avait autorisé cette saisie. Mais vendredi, la Cour d'appel a "prononcé la suspension provisoire" de son exécution, a déclaré lundi à l'AFP une porte-parole du parquet.



C'est une société officiellement enregistrée comme étant propriétaire du yacht, Millemarin Investment, qui a contesté la saisie devant les tribunaux fidjiens.



Une nouvelle audience devant le tribunal est prévue jeudi, a-t-elle indiqué.



Plusieurs sites spécialisés indiquent cependant que le véritable propriétaire du bateau est le député et homme d'affaires russe Souleïman Kerimov, ce qu'affirment également les autorités américaines.



M. Kerimov fait partie d'un groupe d'oligarques "qui profitent du gouvernement russe par le biais de la corruption et de ses activités malveillantes dans le monde entier, notamment l'occupation de la Crimée", avait affirmé le ministère américain de la Justice la semaine dernière.



L'Amadea mesure 107 mètres, dispose d'une piscine, d'un jacuzzi, d'un héliport et d'un "jardin d'hiver" sur le pont, selon le site spécialisé superyachtfan.com.



Washington a annoncé en mars la création d'une cellule dédiée à la poursuite des "oligarques russes corrompus" et de tous ceux qui violeraient les sanctions adoptées par Washington contre Moscou.



Depuis, les Américains ont "sanctionné et bloqué des navires et avions pour une valeur de plus d'un milliard de dollars, ainsi que gelé des centaines de millions de dollars d'avoirs d'élites russes sur des comptes américains", d'après la Maison Blanche.



Le président Joe Biden espère pouvoir liquider ces actifs et utiliser l'argent pour compenser les dégâts subis par l'Ukraine.