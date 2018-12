Février 2018 dans le rétro : Pluies abondantes et forts cumuls de précipitation

Le fonctionnaire, suspendu de ses fonctions, comparaissait devant le tribunal correctionnel pour le délit de proxénétisme aggravé à l’égard de mineurs, recours à la prostitution d’un mineur et travaux clandestins.



Le prévenu a été condamné le 13 février à une peine de 5 ans de prison ferme, interdiction définitive d’exercer dans la fonction publique, interdiction de droits civiques pendant 5 ans et à une amende de 10 millions de francs.



L’affaire, qualifiée de "honte pour le système judiciaire" par le procureur de la République, avait débuté en février 2012. A cette époque, les affaires sociales émettaient un signalement concernant une adolescente qui avait fugué de chez sa tante. La jeune fille, hébergée par le prévenu, s’était livrée à la prostitution. Ce qu’elle a confirmé à l’audience en indiquant s’être prostitué pour payer sa consommation d’ice. Sa cousine, également mineure, reconnaissait elle aussi entretenir des relations sexuelles tarifées. Rapidement, les surveillances mises en place par les enquêteurs avaient permis d’établir que des mineures et des majeures se livraient à la prostitution dans un immeuble de Papeete, sous-loué en toute connaissance par un douanier âgé de 50 ans. L’une des mineures avait même indiqué avoir eu des rapports sexuels avec ce dernier.



Les enquêteurs avaient en outre mis au jour les diverses activités commerciales non déclarées dont ce fonctionnaire s’était rendu coupable : location de voitures, vente de bijoux, location de chambres ou de studios, activité de transitaire, etc. Le tout pour un chiffre d’affaires estimé à 31 millions Fcfp sur 15 mois.



L’homme a été condamné à 5 ans de prison ferme, interdiction définitive d’exercer dans la fonction publique, interdiction de droits civiques pendant 5 ans et à une amende de 10 millions de francs. Le condamné ne percevra plus les 250 000 francs mensuels qu’il touchait encore malgré sa suspension de fonction.