Feux de forêts en Indonésie: des centaines d'écoles fermées en Asie du Sud-Est

Jambi, Indonésie | AFP | mardi 10/09/2019 - Les fumées toxiques provoquées par de vastes incendies de forêt tropicale en Indonésie ont contraint plusieurs centaines d'écoles à fermer en Asie du Sud-Est, ont indiqué les autorités indonésiennes et malaisiennes mardi.



En Malaisie, quelque 400 écoles ont été fermées dans neuf districts de l'Etat du Sarawak situé sur l'île de Bornéo, dont le territoire est partagé avec Brunei et l'Indonésie.

Plus de 150.000 élèves ont été affectés par ces fermetures, a précisé le département local à l'Education.

En Indonésie, des crèches, ainsi que des écoles primaires et secondaires ont été fermées dans la province de Jambi sur l'île de Sumatra, selon les autorités locales qui n'ont pas donné de chiffres précis.

De vastes zones de jungle sur l'île de Sumatra et de Bornéo sont en flammes, mobilisant des milliers de pompiers, après des feux souvent déclenchés pour nettoyer des terrains déboisés avant leur exploitation pour l'agriculture.

Le nombre de "points chauds", les zones à haut risque d'incendie détectées par satellite, a été multiplié par sept, à 6.312, en quatre jours début septembre sur les îles de Bornéo et Sumatra, selon l'agence de gestion des catastrophes indonésienne.

"Ca fait vraiment peur", souligne Atiah un Indonésien habitant la province de Jambi.

"Je tousse et j'ai du mal à respirer -- je ne sais pas quel effet ça va avoir sur ma santé", s'inquiète-t-il.

Dans la capitale malaisienne, Kuala Lumpur, où les gratte-ciels sont nimbés d'un nuage de pollution, la qualité de l'air s'est détériorée et atteint un niveau "néfaste à la santé", selon l'indice officiel.

Les habitants se plaignent d'une odeur de brûlé et d'une pollution irritante.

"Ca fait mal aux yeux et ça cause des problèmes respiratoires", souligne Indah Sulistia, une touriste indonésienne interrogée par l'AFP à Kuala Lumpur.

Les autorités malaisiennes ont annoncé lundi vouloir provoquer artificiellement la pluie en "ensemençant les nuages" par avion, une méthode qui utilise des produits chimiques et ne fait pas l'unanimité.

Les associations de protection de l'environnement en Indonésie ont appelé à ce que les incendies volontaires de forêts soient plus sévèrement réprimés.

La brume provoquée par la pollution enveloppe aussi Singapour tandis que les autorités thaïlandaises ont conseillé aux habitants de porter des masques de protection dans le sud du pays.

Jakarta a déployé des milliers de personnes supplémentaires pour combattre les incendies ces derniers mois, souhaitant éviter la situation de 2015 où les pires incendies en deux décennies avaient étouffé la région dans un nuage de fumée géant et provoqué une crise diplomatique avec les pays voisins.