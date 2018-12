Feux d'artifice : des règles à respecter

PAPEETE, le 27 décembre 2018. A l'approche du Réveillon du 31 décembre, beaucoup se demandent quelles sont les règles à appliquer dans l'emploi des fusées de feux d'artifice. Pour éviter les blessures qui peuvent être très graves, une série de précautions sont à prendre. Explications.





Depuis 2009, les feux d'artifice ne sont plus en accès libre sur les points de vente. Ils doivent être présentés au public sous meuble fermé à clef, séparés par catégories clairement identifiées. En plus du mode d'emploi, les mesures de sécurité à prendre doivent être indiquées.

Les personnes qui importent des feux d'artifice doivent avoir une licence d'importation.



Vérifier la catégorie des fusées

Il existe quatre catégories de fusées (K1, K2, K3 et K4). La première catégorie (K1) est interdite à la vente aux mineurs de 16 ans. La deuxième et la troisième sont destinées aux majeurs. Quant à la quatrième, elle est réservée exclusivement aux professionnels.



Préparer le lieu du tir

Le fabricant est tenu de préciser quelles sont les distances de sécurité à respecter. Par ailleurs, il faut s'assurer que le site est propre, débarrassé de tout produit facilement inflammable (broussailles, papier journal...).



Sécuriser le tir

Il est recommandé d'être correctement couvert lors de la mise à feu afin de réduire encore les risques de brûlure. Le matériel fixe doit être solidement arrimé tandis que les fusées doivent être tirées à partir de lanceurs stables (bouteilles en verre ou tubes de cuivre enterré). Il faut aussi prévoir des réserves d'eau. Enfin, en cas de vents forts, l'annulation est indispensable.

Pour éviter tout risque d'accident ou de trouble à l'ordre public, prenez également soin de contacter votre mairie avant de tirer votre feu d'artifice. Lors du spectacle, placez les spectateurs dos au vent, loin du lieu de tir.

Lorsqu'un feu d'artifice n'a pas fonctionné, il faut en général attendre 10 minutes avant de s'en approcher. De plus, il est fortement déconseillé de les allumer une deuxième fois car ils risquent d'exploser. On peut également arroser les ratés avec de l'eau pour les neutraliser. C'est également ce qu'il faut faire avec les restes d'engins qui pourraient prendre feu à l'intérieur d'une poubelle, si l'on ne veut pas observer un délai d'attente d'au moins deux heures.



Les sanctions encourues

Une infraction à la législation entraîne une amende de 4e classe (89 498 Fcfp) ou de 5e classe (178 997 Fcfp).