Feu vert pour le réaménagement du Carrefour d’Arue

PAPEETE, le 31 juillet 2019 - Le centre commercial Carrefour d’Arue va être réaménagé en vue de « désengorger ses accès », de « fluidifier ses entrées et ses sorties » et de remettre ses espaces de stockage aux normes. Le projet, évoqué ce mercredi lors du conseil des ministres, a reçu un avis favorable du comité consultatif d’agrément préalable des travaux.



Après avoir consulté le dossier et les dérogations le 13 mai dernier, le comité consultatif d’agrément préalable des travaux a émis un favorable sur ces travaux de réaménagement qui auront notamment pour but d’offrir ”plus de convivialité aux usagers comme aux employés” . Ces dérogations étaient nécessaires puisque certaines zones de la commune sont régies par le règlement d’urbanisme de l’agglomération de Papeete, Pirae et Arue, de 1965.



La rampe d’accès, “au R+1 de l’établissement en contiguïté à la propriété de l’école Tamahana et d’une hauteur dégressive mais partiellement supérieure à 5 mètres va désengorger les accès actuels et fluidifier les entrées et sorties du centre commercial pour les usagers.”



Les clôtures de plus de deux mètres, destinées à obtenir un « meilleur isolement acoustique » , vont être renforcées pour le voisinage.