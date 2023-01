Feu vert de la Commission européenne à des aides de 137 M EUR pour Air Austral

Paris, France | AFP | jeudi 05/01/2023 - La Commission européenne a annoncé jeudi avoir donné son accord à des aides de l'Etat français de près de 137 millions d'euros à la compagnie aérienne réunionnaise en difficulté Air Austral, notamment pour qu'elle puisse se restructurer.



La Commission a autorisé "le projet de la France d'octroyer une aide à la restructuration d'un montant de 119,3 millions d'euros pour permettre le retour à la viabilité de la compagnie aérienne Air Austral" et "une aide d'un montant de 17,5 millions d'euros pour indemniser cette compagnie des dommages subis suite à la pandémie du coronavirus", a-t-elle précisé dans un communiqué.



Toujours selon la Commission, "le plan permet de garantir la viabilité sur le long terme de la compagnie, en évitant ainsi sa liquidation qui serait particulièrement dommageable pour la région ultrapériphérique et assistée qu'est La Réunion".



Des mesures "visant à limiter les distorsions de concurrence" ont néanmoins été imposées, dont une "limitation du nombre des sièges offerts par Air Austral" ainsi qu'une "limitation du nombre des lignes aériennes exploitées par la compagnie", selon le communiqué.



Air Austral exploite huit appareils et dessert plusieurs destinations de l'océan Indien (Comores, Seychelles, Madagascar...) ainsi que la métropole depuis La Réunion.



L'aide distincte de 17,5 millions d'euros est quant à elle "destinée à indemniser Air Austral des dommages qu'elle a subis entre le 17 mars et le 30 juin 2020 en conséquence directe des restrictions de déplacements mises en place pour limiter la propagation du coronavirus".



La compagnie, durement touchée par l'effondrement des liaisons aériennes et du tourisme au plus fort de la pandémie dont elle est sortie très lourdement endettée, avait annoncé en septembre que son plan de restructuration --qui comprend une injection d'argent frais de 55 millions d'euros par des investisseurs réunionnais-- avait été soumis à Bruxelles.



Air Austral, qui employait 848 personnes fin 2021, est actuellement détenue à 99% par une société d'économie mixte, la Sematra, rassemblant notamment le conseil régional de la Réunion (73,5%), la Caisse des dépôts (13,6%) et le conseil départemental (11,4%).