Fetia est opérationnel pour la phase de test

Tahiti, le 18 mars 2024 - Le logiciel Fetia, une plateforme numérique visant à simplifier et accélérer les démarches administratives des utilisateurs du Port autonome pour les exportations et importations de marchandises, va entrer en phase de test.



Les armateurs, importateurs et exportateurs verront bientôt leurs démarches administratives simplifiées. En effet, ce lundi, le ministre des Grands travaux, Jordy Chan, ainsi que l'équipe du Port autonome ont présenté à la presse la toute nouvelle application Fetia (Fenêtre unique du terminal de commerce international agréée). Développé par le Pays depuis 2019, ce logiciel est une plateforme numérique permettant les échanges de données sur toute la chaîne des marchandises débarquant ou embarquant au port de Papeete, à l'international. Son objectif est de permettre aux acteurs du Port autonome d'avoir un guichet unique pour leurs saisies et le suivi du statut des marchandises, tout en permettant aux autorités (Direction des douanes, Direction de la biosécurité, Port autonome de Papeete) d'accéder au suivi en temps réel de l'état des marchandises, améliorant ainsi leurs inspections en permettant de sélectionner les marchandises à contrôler. L'outil dématérialisera tous les flux des marchandises internationales, ce qui permettra un gain de temps et une meilleure efficacité pour tous les acteurs.



“Cela va moderniser les infrastructures portuaires et occasionner des gains de temps importants pour les usagers du port et les agents maritimes. Cela va diminuer les délais de traitement des marchandises dans la chaîne. De plus, les utilisateurs auront accès aux informations en temps réel et sauront ainsi où en sont leurs marchandises dans le processus”, nous a expliqué Jordy Chan ce lundi. “On estime le gain de temps à une demi-journée de travail économisée par ligne, c'est-à-dire par conteneur, rack ou lot de véhicules. Une économie substantielle en somme.”



Une application à 420 millions de francs



De plus, les soucis d'interconnexion que le logiciel avait rencontrés en 2019, lors de sa première mise en ligne, ont été résolus. En effet, à l'époque, Fetia et le logiciel Fenix de la douane ne fonctionnaient pas ensemble, un problème résolu depuis le 31 décembre dernier d'après le ministre.



Place désormais à la phase de test et d'expérimentation, qui devrait durer quelque temps, avant que l'application ne soit enfin validée à 100% et généralisée à l'ensemble des utilisateurs du port. À noter que Fetia sera disponible en anglais et en français. Le logiciel aura coûté 420 millions de francs au Pays, en comptant son développement ainsi que les investissements et les coûts d'exploitation pour les dix prochaines années.