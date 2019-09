Feti’i e Fenua, une enquête au cœur des familles polynésiennes

Papeete, le 10 septembre 2019 - La directrice de l’Institut national d’études démographiques a lancé ce mardi une grande enquête, "Feti’i e Fenua", menée en partenariat avec l’Institut de statistiques de Polynésie française. Cette enquête s’intéresse aux familles polynésiennes, à leur organisation territoriale, "à la façon dont la famille s’organise, entretient des liens malgré l’éloignement".



"Le contexte territorial polynésien, très étendu sur 118 îles, fait que beaucoup de questions se posent sur les familles. Comment font-elles pour mettre en place des solidarités face aux évènements de la vie, comme l'entrée au collège des enfants, le fait de trouver un emploi, l'allongement de la durée de la vie des personnes…", explique Nicolas Prud'homme, directeur de l’Institut de Statistiques de Polynésie française (ISPF), lors du lancement de la grande enquête "Feti’i e Fenua" - Famille, logement et relations familiales à distance.



Cette grande enquête, fruit de la coopération entre l’Institut national des études démographiques (Ined), l'ISPF et la Polynésie française, s’intéresse à l’organisation territoriale des familles polynésiennes, notamment à distance, et à l’impact des dispositifs publics sur les trajectoires de mobilité.



Son objectif est d’évaluer le rôle de l’implantation des services publics de l’Education, de la santé et des transports, ainsi que des zones de développement économique, sur les dynamiques de peuplement et de comprendre les défis posés par l’insularité. "Cette enquête va permettre de mettre en évidence les facteurs de mobilité, de comprendre pourquoi les gens quittent leur île, comment ils peuvent maintenir une solidarité avec leurs parents (…)" , précise Magda Tomasini, la directrice de l’Institut national d’études démographiques.