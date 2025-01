Fêtes : les commerçants restent “positifs”

Tahiti, le 6 janvier 2025 - En attendant les soldes, prochain pic d'activité annoncé, les commerçants font le point sur les ventes de la fin d'année 2024. Ils sont plutôt satisfaits, mais la hausse des taxes à venir laisse planer doutes et inquiétudes.



“Honnêtement, c'est moins bien !” Dans un magasin de meubles du centre-ville, le bilan des ventes de fin d’année n'est pas bon. “Les gens se sont concentrés sur leurs cadeaux de Noël, ils ont eu des choix à faire.” Les clients sont bien passés pendant le mois de décembre, mais la plupart du temps pour faire du repérage et non pour acheter, ils ont reporté leurs projets à l'année 2025. “Ça a été beaucoup plus calme que l'année dernière.” La baisse, dans ce magasin, est significative. “Ce n'était pas comme ça les années précédentes.”



“Les gens ont changé d'habitudes”



Le constat est confirmé dans un magasin de vêtements et accessoires voisin. “Déjà l'an dernier, on avait senti une baisse, mais cette année, c'est encore pire.” Il l'est également dans une enseigne de parfumerie et de cosmétique. Certes, les clients ont consommé, mais en raison de la hausse des tarifs des produits, il n'y a pas eu de “débordement”. Les clients ne se sont pas laissé aller. L'écart semble se creuser depuis 2023. La tendance ayant démarré selon certains commerçants depuis le Covid. “Les gens ont changé d'habitudes au fur et à mesure que les prix augmentent.”



Un autre facteur est évoqué pour expliquer la baisse des achats : le retard des arrivages. Les commandes ont été passées au plus tôt, mais “nous avons reçu les produits de Noël début décembre, ce qui est un peu tard”. La panne du remorqueur pourrait y être pour quelque chose. “Nous passons après les médicaments et produits alimentaires, nous ne sommes pas prioritaires.” Malgré cela, en conclusion, ils restent “positifs”, espérant des jours meilleurs, avec les soldes notamment.



Certains commerçants sont plus optimistes. Une bijouterie se réjouit des chiffres. Le Black Friday, ça a été “la folie” et “ce n'est pas redescendu depuis”. Mieux, “les ventes continuent en ce début d'année !” Les touristes maintiennent le flux. Chaque jour, cette bijouterie enregistre au moins dix détaxes, sachant que les détaxes sont appliquées au-delà de 20 000 francs d’achat.



Ailleurs, c’est plus calme. “Mais on a l’habitude”, commente une vendeuse dans un magasin de vêtements. Pour elle, le Black Friday a été plutôt mitigé, de même que la première des nocturnes organisées en centre-ville avant les fêtes. La faute au temps, semble-t-il. “Mais aussi aux revendeurs en ligne sur les réseaux sociaux”, à l’entendre. Ils seraient de plus en plus nombreux et proposeraient “les mêmes produits parfois, mais pour moins cher. Ils n’ont pas à payer salaires et charges comme l’électricité”. Alors, pour fidéliser sa clientèle, elle mise sur l’accueil et le service. “On reste positif et on booste les équipes. Pour l’instant, ça paie !”



L’année s’annonce difficile



Côté restauration, Dany Dana de Patachou annonce une hausse de 20 % en décembre malgré l’annulation du grand marché de Noël et du manque à gagner que cela a engendré. La météo n’a pas été favorable, mais les clients ont tout de même visité le centre-ville pour préparer les fêtes. Cette hausse permet d’équilibrer le début d’année un peu creux.



“Pour l’instant, ça va, mais avec la hausse des taxes et charges, l’année s’annonce difficile”, regrette-t-il. Il pense notamment à l’augmentation de l’électricité au 9 janvier, “+9 %”, précise-t-il, mais aussi à la TVA sur les produits sucrés qui est passée de 5 à 16 % le 1er janvier.



“Les sodas restent nos meilleures ventes. Comme pour le tabac, la hausse ne devrait pas infléchir les ventes. Nous allons seulement servir à collecter l’argent.” Se projetant vers l’avenir, il admet que les soldes sont une belle perspective, “à condition que tout le monde joue le jeu, que les promotions en vaillent la peine”.



Fermetures exceptionnelles



Un certain nombre de magasins sont exceptionnellement fermés en ce début d'année pour inventaires. La période est favorable car les fêtes sont terminées et l'activité plus calme.



Le code du commerce impose, à chaque commerce soumis à un bilan comptable, au moins un inventaire par an. Selon la Fédération générale du commerce (FGC), l'inventaire est “une comparaison entre un stock théorique (après une période d'exercice entre les entrées et les sorties) et un stock physique (comptage de ce qui est réellement présent en entreprise). La différence entre le théorique et le physique détermine la démarque inconnue.”



Le temps de l'inventaire dépend du volume de stock, il est donc variable selon l'entreprise : entre une demi-journée et plusieurs jours.



L'opération, qui suit un processus défini en amont, est importante en matière de comptabilité ; elle est déterminante pour le bilan de l'année écoulée.



Soldes



Les dates des soldes 2025 sont fixées. Celles-ci auront lieu : du mercredi 22 janvier à 0 heure au dimanche 9 février à minuit ;

