Fête du 14-Juillet à Hiva Oa

Hiva Oa, le 14 juillet 2022 - Hiva Oa a fêté le 14-Juillet, lors d'une cérémonie au monument aux Morts de Atuona en présence des autorités civiles et militaires.



À Hiva Oa, les célébrations du 14-Juillet ont démarré à 8h30 au monument aux Morts de Atuona avec une cérémonie en présence des autorités civiles et militaires. Les traditionnels hymne français, tahitien et marquisien ont été écoutés religieusement par la population présente en masse. Après le dépôt de gerbes, l'ensemble des personnes présentes se sont rendues au baraques afin de profiter du cocktail offert par la commune à toute la population de l'île et aux touristes présents. Des danses ont été proposées en fin de matinée ainsi que des jeux pour les enfants venus nombreux avec leurs parents pour cette fête traditionnellement très populaire.