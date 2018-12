Festive Art, dernier rendez-vous de l’année de la galerie Winkler

PAPEETE, le 7 décembre 2018 - Pour cette fin d’année, la galerie Winkler a invité plus d’une vingtaine d’artistes à s’exprimer ou à présenter des œuvres déjà présentées en 2018 pour permettre au visiteur de découvrir leur travail récent. L’exposition baptisée Festive Art correspond à la tendance du moment, à savoir : "l’art contemporain polynésien".



Tania Wursig, Tahe, Rafa Ray, Lucien Pesquié, Nadia Kincses-Deak, Olivier Louzé, HTJ, KNKY… Les artistes invités pour la dernière exposition 2018 de la galerie Winkler sont nombreux. Ils sont très précisément 27 et ils présentent plus de 60 œuvres. " Je suis au maximum ", constate Vaiana Drollet, propriétaire de la galerie.



Ce rendez-vous, baptisé Festive Art, vient clôturer l’année. " À l’occasion des fêtes découvrez les dernières créations de vos artistes préférés dans un décor féerique. Pour le plus grand plaisir de tous, nous mettons à l’honneur la bonne humeur, le partage et la convivialité. Nous vous accompagnons jusqu’à Noël en beauté ", annonce la galerie. " Noël nous invite à nous réinventer à l’approche de la nouvelle année, une manière de faire le bilan de celle écoulée et de voir l’avenir avec optimisme et bonnes résolutions... "



Vous avez jusqu’au 24 décembre pour profiter de Festive Art où vous pourrez découvrir des tableaux, des objets du quotidiens détournés/décorés, des photographies, de la vaisselle… Certaines des œuvres ont été spécialement créées pour ce moment d’autres reviennent après avoir été présentées dans des expositions collectives notamment.



Pour Vaiana Drollet ce rendez-vous révèle une tendance, un mouvement qui s’inscrit dans le temps. " Si aujourd’hui je peux mettre un scooter en vitrine à la place d’un sapin de Noël à cette époque de l’année, c’est que les choses changent, l’art contemporain polynésien existe et est bien reçu ."



Les événements qui ont eu lieu cette année confirment. " J’ai fait des expositions hors les murs, comme à la maison James Norman Hall, ou dans la boutique Hinano, la photographie a pris une grande place comme elle en prend ailleurs dans le monde. L’art se rapproche des gens, on le trouve ailleurs que dans les galeries. Il y a un décloisonnement, une démocratisation ."



Par ailleurs, et c’est un autre objectif que fixe la galerie, Festive Art donne une seconde chance. Elle met en avant le travail des artistes qui ont fait l’année 2018 et qui réapparaissent pour les visiteurs déçus. " Les expositions étant toujours très courtes, il y a un certain nombre de personnes qui n’ont pas trouvé le temps de passer ces derniers mois, ils ont une nouvelle occasion. "