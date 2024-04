Festival des îles-Punaauia met fin à l’hégémonie de Rapa en futsal

Tahiti, le 7 avril 2024 - Triple tenant du titre chez les hommes, Rapa s’est incliné (1/4) face à Punaauia en finale du tournoi de futsal samedi après-midi dans la salle omnisports de Fautaua. Auparavant, Papeete a décroché le titre chez les féminines en battant (4-0) Taha’a.



Très chaude ambiance samedi après-midi dans la salle omnisports de Fautaua à l’occasion des finales du tournoi de futsal. Et comme c’est la coutume chaque année au Festival des îles, les supporters des Australes ont bruyamment soutenu leur équipe de Rapa. Une ambiance dans les gradins qui était déjà intense pour la finale féminine qui opposait Papeete à Taha’a.



L’équipe de Pirae qui s’était imposée dans le tournoi en 2023 avait chuté (1-0) le matin en demi-finale face à Papeete et s’est quelque peu consolé en décrochant la 3e place face à Mahina en l’emportant 3-1. Papeete était donc au rendez-vous de la finale de même que Taha’a finaliste malheureuse contre Pirae en 2023. Et les filles de l’île vanille n’ont pu faire mieux samedi nettement dominées dans le jeu et au score par Papeete. Louise Mou-Fat (7e) et Raimateata Ueva (16e) ont donné un avantage de deux buts à Papeete à la mi-temps, chaque période durant vingt minutes au lieu de quinze dans les rencontres précédentes. Et les affaires de Taha’a ne se sont pas arrangées à la reprise, Nei-ty Samin portant le score à 3-0. Papeete a ensuite tranquillement géré face à une équipe impuissante offensivement, la formation de Francis Tarano portant même la marque à 4-0 en fin de match.



L’atmosphère bruyante devait s’amplifier en décibels lors de l’entrée sur le terrain des deux équipes finalistes du tournoi masculin. Toutes deux s’étaient nettement imposées 4-0 en demi-finales le matin, Rapa contre Huahine et Punaauia face à Mahina qui l’a emporté 2-1 dans la petite finale. Rapa bien que triple tenant du titre n’a pas réussi à s’imposer comme le favori de la finale. Son effectif a été nettement rajeuni par rapport aux saisons passées. Et, face aux prodiges des Australes, Punaauia avait décidé de mettre du solide, à commencer par son capitaine Tino Smith, l’un des joueurs emblématiques du futsal local de ces dernières années.

Quadruplé des Tino pour Punaauia



Le début de rencontre a confirmé les solides arguments de Punaauia. Maungaroa Angia le gardien de Rapa a été sauvé par son poteau avant de s’incliner dès la 43e seconde sur un tir de Smith Tino (1-0). Rapa tentait ensuite de tenir le ballon mais avec un jeu manquant d’impact offensivement et un collectif rajeuni qui n’est pas encore au point. Et, c’est bien en place avec une équipe percutante en attaque que Punaauia a gonflé son avantage à la 9e minute avec un but de Steeven Tino (2-0) suivi rapidement d’une balle de 3-0 sur penalty, mais Angia détourne le tir de Smith Tino. Avec une maturité de jeu plus grande, Punaauai a profité de l’expérience de son capitaine Smith Tino. Rapa est tout de même parvenu à réduire le score par Keanu Maihuri juste avant le repos (2-1) relaçant ainsi le suspense.



Mais Punaauia a, dès la reprise, étoffé son avantage sur un but d’Anderson Tino (3-1). Dès lors, un relâchement était sensible dans une équipe de Rapa qui n’y croyait visiblement plus vraiment et va s’incliner encore un peu plus lourdement (1/4) sur une réalisation de Nelson Tino. Les Tino ont laminé Rapa et notons qu’il y en a un cinquième dans l’équipe avec O’Neal. Interrogé en marge, Smith Tino a dit apprécier l’instant mais a aussi souhaité rendre hommage à Rapa : “Je suis de retour dans l’équipe de Punaauia six ans après mon départ et c’est une belle récompense aujourd’hui car on a beaucoup travaillé pour préparer le Festival des îles. Mais j’ai le plus grand respect pour l’équipe de Rapa qui a beaucoup fait pour le développement du futsal ces dernières années.”



Le meilleur a gagné samedi après-midi car Punaauia a fait preuve d’une grosse combativité et a mis beaucoup d’intensité dans la rencontre. Mais nul doute que Rapa va rapidement revenir à son meilleur niveau. Sans doute faut-il laisser le temps à ses jeunes joueurs de mûrir.



Patrice Bastian

Résultats

FEMMES

Quarts de finale

Tahaa-Pueu 2-1

Mahina-Bora Bora 7-0

Papeete 1-Rurutu 10-0

Reao-Pirae 0-12

Demi-finales

Taha’a-Mahina 2-1

Papeete 1-Pirae 1-0

3e/4e place

Mahina-Pirae 1-3

Finale

Papeete 1-Taha’a 4-0



HOMMES

Quarts de finale

Rapa 1-Hao 2-1

Huahine 1-Rurutu 1 0-0 (1-0 tab)

Punaauia 1-Mahina 2 2-0

Mahina 1-Papeete 2 3-0

Demi-finales

Rapa 1-Huahine 1 4-0

Punaauia 1-Mahina 1 4-0

3e/4e place

Mahina 1-Huahine 1 2-1

Finale

Punaauia 1-Rapa 1 4-1

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 7 Avril 2024 à 16:54 | Lu 118 fois