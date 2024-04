Festival des îles-Manu Ura stoppe la série de Mira en football

Tahiti, le 7 avril 2024 - Vainqueur du tournoi de football Messieurs du Festival des îles en 2019 puis en 2023, Mira n’a pu enchaîner la passe de trois battu (1-0) en finale samedi à Fautaua par Manu Ura. Le club de Moorea était également en finale du tournoi féminin, mais c’est Jeunesse marquisienne qui l’a emporté (0-0, 2-1 tab).



Les finales du Festival des îles se sont enchaînées tout au long de l’après-midi samedi au complexe Fautaua. Après celles du futsal, place au football avec en ouverture la finale féminine opposant Mira à Jeunesse marquisienne, le tournoi se déroulant sans les équipes de Tahiti d’un niveau trop supérieur. La finale de 2023 avait aussi opposé deux formations des Marquises et de Moorea, Faehiri de Fatu Hiva décrochant le trophée contre Tapuhute de Haapiti. Même issue samedi, le club de Nuku Hiva enrichissant le palmarès du Festival au détriment de celui de Papetoai. Malgré une partie animée et beaucoup d’occasions des deux côtés sur le demi-terrain prévue pour les rencontres féminines (jouées à huit de chaque côté), les deux équipes en manque de réussite et parfois maladroites dans le dernier geste ont bouclé les deux mi-temps de 20 minutes sur la marque de 0-0. La série de tirs au but en mort subite était nécessaire et ce sont les Marquisiennes qui s’y montraient les plus efficaces (2-1). Faehiri n’a pu conserver son trophée mais a pris la 3e place du tournoi samedi matin en battant (1-1, 2-1 tab) Poumaka, un autre club marquisien de l’île de Ua Pou.



La petite finale du tournoi masculin jouée le matin proposait aussi un affrontement entre clubs de Moorea et des Marquises, Tohie’a et Jeunesse marquisienne. Il a encore fallu une série de tirs au but après que les deux équipes s’étaient neutralisées sur le score de 2-2. L’équipe de Moorea y faisait la décision (3-2). La finale masculine qui bouclait le programme sportif du Challenge des îles était jouée en deux mi-temps de 25 minutes sur le coup des 18 heures. Elle opposait le double tenant du titre Mira à Manu Ura, dont c’était la première participation au Festival des îles. Les deux équipes évoluent en Ligue 2 et Mira largement en tête du championnat faisait figure de favori face à Manu Ura 3e.

Manu Ura s’impose à la toute dernière seconde



Les deux équipes ont entamé la rencontre avec beaucoup d’envie mais semblaient usés physiquement et rien d’étonnant à cela vu qu’elles ont disputé un quart de finale vendredi après-midi et une demi-finale samedi matin. Et même si ce sont des matchs de 50 minutes, une telle succession d’épreuves finit par peser sur les organismes d’autant que les joueurs devaient composer avec une forte chaleur. La première mi-temps n’a pas été franchement passionnante, les deux formations usant souvent de longs ballons aériens, faute de pouvoir faire la différence individuellement. Beaucoup plus intéressante fut la seconde période. Une situation qui est principalement à mettre à l’actif de Manu Ura qui est passée en mode offensif pour se procurer des occasions. Rien ne devait s’ajouter à la marque, toutefois, jusqu’à ce coup-franc de la dernière seconde favorable à l’équipe de Paea sur la droite de la portion de terrain de Mira. Vatea Brown fut le plus prompt à reprendre le ballon dans la surface pour offrir la victoire à Manu Ura. L’arbitre sifflait ensuite la fin du match sur l’engagement de Mira.



La première participation de Manu Ura au tournoi de football du Festival des îles est ainsi couronnée de succès. Son capitaine Jacob Tutavae connaissait bien pour sa part le goût du succès au Festival, ayant remporté à plusieurs reprise le tournoi de futsal par le passé. Le défilé de la cérémonie de clôture et la remise des prix des trophées étaient lancés immédiatement après la fin de la finale de football. Moeama Mu-Grieg la directrice générale de la Fédération tahitienne de football pouvait alors commencer à souffler et tirer un rapide bilan de l’événement : “Tout s’est très bien passé comme d’habitude d’autant que l’événement a été plus facile à gérer que les années passées dans la mesure où la participation était moins importante. On a notamment dû annuler le beach soccer qui avait peu de participants. Et puis des clubs des îles ont annulé leur venue, faute de disposer du budget financier suffisant et bien que la FTF participe grandement à leur déplacement. Ça ne remet pas en cause les prochaines éditions du Festival des îles, mais on va étudier deux options, continuer à l’organiser tous les ans avec les seniors ou tous les deux ans avec une forte présence des jeunes.”



Participation en baisse, mais le succès populaire du Festival reste, lui, constant avec la présence d’un public nombreux sur tous les spots de l’événement et une ambiance toujours festive.



Patrice Bastian

Résultats

FEMMES

Demi-finales

Jeunesse marquisienne-Poumaka 2-0

Faehiri-Mira 1-4

3e/4e place

Faehiri-Poumaka 1-1 (2-1 tab)

Finale

Jeunesse marquisienne-Mira 0-0 (2-1 tab)



HOMMES

Quarts de finale

Tohie’a-Vini Vini 1-0

Ua Pou-Manu Ura 1-3

Mira-Samine 1-1 (1-0 tab)

Jeunesse marquisienne-Faehiri 1-0

Demi-finales

Mira-Tohie’a 0-0 (1-0 tab)

Manu Ura-Jeunesse marquisienne 2-2 (5-4 tab)

3e /4e place

Tohie’a-Jeunesse marquisienne 2-2 (3-2 tab)

Finale

Manu Ura-Mira 1-0

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 7 Avril 2024 à 16:48 | Lu 113 fois