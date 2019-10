Festival des Marquises : La navigation réglementée

PAPEETE, le 16 octobre 2019 - Le 12e festival des Marquises se tiendra du 16 au 19 décembre sur l’île de Ua Pou. Un événement qui réunira les habitants de six îles marquisiennes, et qui, comme à l’accoutumée, attirera également de nombreux navires.



Pour éviter d’éventuels incidents, le comité organisateur mettra en place un dispositif de sécurité pour la circulation maritime dans le chenal et pour garantir le bon accès aux installations portuaires par des navires à passagers, notamment l’Aranui V.



Les navires ne pourront pas stationner et mouiller dans les baies de Hakahau et Hakahetau. Sauf ceux d’une longueur inférieure ou égale à 17 mètres qui pourront mouiller et stationner dans deux zones spéciales qui leur sont réservées en fond de baies.



Cette réglementation sera applicable du 12 au 22 décembre.



“ Les opérations de débarquement et d’embarquement du fret et des passagers par les navires assurant ou participant à des missions de service public (Aranui, Taporo IX, Te Ata o Hiva, Tahiti Nui 1, Arago et Bougainville) continueront de se faire au quai de Hakahau, ces navires mouillant ensuite à l’extérieur des baies s’ils restent sur place. Une information sur cette réglementation sera fournie aux usagers par l’organisateur de la manifestation, par affichage en mairie et à proximité des zones en français et en anglais, et sur le site internet de la Direction polynésienne des affaires maritimes. Les zones réservées aux navires de 17 m ou moins en baies de Hakahau et Hakahetau seront également matérialisées sur le plan d’eau avec un balisage adapté durant le Festival des arts des îles Marquises ”, indique le communiqué du conseil des ministres.