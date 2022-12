Festival Ono’u : nouveaux visages, nouvelles couleurs

Les sculptures de cœur, inauguré en 2021 au parc Paofai et au sein du parking de la Maison de la culture, se refont une beauté. En partenariat avec l’OPT, le festival Ono'u accueille trois artistes de street art pour faire parler leur talent sur les trois statues.

Du vendredi 9 au mardi 13, trois nouveaux talents polynésiens vont repeindre les sculptures de cœur, installé depuis 2021 au fenua. Invité par le festival Ono’u (festival de street art), Ravage, Tropik’Art et Rival suivront de nouvelles thématiques pour décorer les cœurs. La “valorisation de la femme, le lien entre les îles et les familles polynésiennes, l'environnement à travers le Marara”, sont les lignes directives transmises aux artistes professionnels.



“C'est un projet que le groupe OPT a souhaité soutenir car il permettra d'offrir à deux jeunes talents issus des résidences OPH une première opportunité professionnelle aux côtés de trois artistes confirmés du festival Ono'u”, soutient Maria Nouet, secrétaire générale du groupe OPT.



Le projet est rémunéré pour les artistes. Une formation professionnalisante leur sera aussi proposée par Ono’u. La fondatrice du festival, Sarah Roopina, se félicite. “Il ne me semblait pas y avoir meilleure opportunité à proposer aux jeunes André Tahi et Ekko (…) que la customisation des sculptures des trois cœurs Ono'u, pour conclure notre année artistique sur une ouverture vers l’avenir culturel du fenua. C'est aussi un projet rémunéré pour les artistes, novices comme chevronnés, et à l’instar de tous ceux que nous menons ensemble, ayant vocation à accompagner leur formation et leur professionnalisation”, explique-t-elle.