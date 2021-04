Fernand Tahiata passe du Tahoera'a au Tapura

Tahiti, le 6 avril 2021 – L'intéressé l'avait annoncé à la majorité en janvier dernier, le représentant et maire de Tubuai, Fernand Tahiata, a officiellement quitté ce week-end le groupe Tahoera'a pour celui du Tapura à l'assemblée de la Polynésie française.



C'est le site de l'assemblée de la Polynésie française qui l'a annoncé officiellement mardi matin. Le représentant et maire de Tubuai, Fernand Tahiata, a quitté les rangs du Tahoera'a pour ceux du Tapura. L'intéressé avait déjà annoncé sa décision à la majorité fin janvier dernier à l'occasion du conseil des ministres délocalisé sur son île, avaient révélé à l'époque nos confrères de TNTV. Mais le Tapura avait pourtant répondu dans la foulée par un communiqué affirmant que "contrairement à ce que certains laissent entendre publiquement, le groupe Tapura Huiraatira ne perd pas son énergie à racoler les élus des autres groupes à l’assemblée".



Ce changement de groupe a donc été officialisé à l'avant-veille de l'ouverture de la première séance de la session administrative prévue ce jeudi à Tarahoi. Séance qui sera consacrée aux très attendues désignations des représentants au sein des commissions intérieures et extérieures, synonymes de répartition des crédits collaborateurs supplémentaires alloués aux présidents de commissions. Côté répartition des élus à l'assemblée, le Tapura passe à 36 représentants, le Tavini reste à 8, le Tahoera'a tombe à 7 et les non-inscrits issus de la dissolution du A Here ia Porinetia à 5.