Fermeture du vaccinodrome de la présidence vendredi

Tahiti, le 13 janvier 2022 – Le vaccinodrome de la présidence ferme ses portes vendredi, en raison des intempéries et au vu de l'avis de vigilance rouge (fortes pluies) annoncé dans la journée de jeudi. La réouverture est prévue pour samedi jusqu’à dimanche, si les conditions météorologiques le permettent.



Le vaccinodrome de la présidence ferme ses portes vendredi, au vu de l'avis de vigilance rouge (fortes pluies) annoncé dans la journée de jeudi. La réouverture est prévue pour samedi jusqu’à dimanche, si les conditions météorologiques le permettent. La présidence demande également à la population de rester vigilante et d'éviter de prendre la route.



Le centre de la présidence a ouvert ses portes jeudi et a accueilli 424 personnes, dont 66 primo-injections et 328 doses de rappel. Depuis le début de la semaine, le nombre total de vaccinations Covid s’élève à 2 293.

Rédigé par Meleana CHE FAT le Jeudi 13 Janvier 2022 à 18:02 | Lu 314 fois