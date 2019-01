Fermeture du Royal Kikiriri : certains artistes témoignent

"J'ai commencé ici en 1999, au restaurant. Je suis descendu dans la boîte de nuit, en 2000 jusqu'en 2007. À l'époque, je jouais au Bel air avec Pigeon. Là-bas, on terminait à 7 heures du matin. Donc, quand le Kikiriri fermait ses portes, tout le monde se rendait ensuite au Bel air. C'est là que Kalou m'a vu et il m'a proposé de venir jouer avec lui au Kikiriri. C'était un honneur pour moi, parce que le Kikiriri avait une belle réputation à l'époque, c'était la boîte locale. J'ai donc commencé à jouer au restaurant avec Kalou, puis je suis descendu en boîte de nuit. Il y avait tout le temps de l'ambiance. Au début, je ne chantais pas vraiment, j'étais assez timide. Mais mamie Jeanine m'a poussé à chanter, et voilà le résultat. Nous avons amené d'autres styles, comme le zouk, le reggae, ragga, en version locale. Mais, j'avais aussi ma marque de fabrique, je créais mes propres rythmes. On a donné du bonheur aux Polynésiens ici, et ça fait un pincement au cœur d'entendre que ça va fermer. Nous avons quand même vécu de bons moments. Le public était vraiment chaleureux. Il surnommait le Kikiriri, "la chapelle". En 2007, j'ai choisi de partir. Mais, je ne garde que les bons souvenirs. Et puis, aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Avant, les gens avait du travail et ils venaient faire la fête. C'était toujours full, même la semaine. Là, il n'y a plus autant de monde qu'avant. Maintenant, je chante avec mon frère et Tommy et je pousse les jeunes à faire de la musique."

"Un soir, je suis venu au Kikiriri avec des amis. Je connaissais déjà Matahi et ça m'avait fait quelque chose de le voir chanter en live. Ensuite, il m'a appelé pour un chant. Puis, il m'a dit qu'il allait me rappeler le lendemain. Bon, je n'y ai pas prêté attention. Mais le lendemain, il m'a appelé pour me demander de venir chanter avec lui au Kikiriri. Il a sorti la même phrase qu'avec Kalou : 'Bien sûr, c'est un honneur pour moi, frère'. J'ai donc chanté avec lui et Nico pendant un week-end, et le mardi d'après, il m'a appelé pour que je rencontre Marie. La patronne m'a dit ensuite : 'Tommy, je ne te connais pas, tu es tout nouveau dans la musique. Mais j'aime bien ta voix.' Et on a signé mon contrat. De 2002 jusqu'à maintenant, on chante toujours ensemble. Quand j'ai intégré le groupe de Matahi, je chantais de mercredi à dimanche, pendant un an. C'était toujours full. On était fort en zouk love et Matahi avait mis sa marque aussi. Quand on a appris la fermeture, ça nous a fait un choc bien sûr, parce qu'on a vécu pas mal de choses ici. On peut dire que c'était notre deuxième maison, parce qu'on y passait beaucoup de temps. Cette boîte de nuit était connue jusqu'à Nouméa. L'idée et l'envie de reprendre l'affaire sont là, mais ce sont juste les moyens qui manquent. Et puis, il ne faut pas se leurrer, le coût de la vie a augmenté. Tout est cher en fait. Quand les gens arrivent, ils disent toujours que la boisson est trop chère. Après, il y a aussi le style de musique qui a changé. Mamie Jeanine disait toujours à l'époque, c'est bien d'attirer du monde, mais quand personne ne consomme, on ne va pas s'en sortir. Nous avions la chance d'avoir mamie Jeanine pour nous coacher. Quand ça n'allait pas, elle était là pour nous rebooster. Des fois, ça nous énervait, mais c'était constructif aussi pour nous. Lorsque Matahi a quitté la boîte, Marie m'a demandé de prendre en charge le groupe qui prendrait la suite. Mais le feeling n'était pas le même. Je n'ai pas tenu une semaine et je suis parti. Kalou a pris la relève. Je demanderai aux personnes qui ont connu cet endroit, de ne garder que les bons souvenirs en tête, et de garder nos voix dans leurs têtes (rires). Après, pour la génération de 2017, comme Matahi le dit, la musique appartient à tout le monde. Le plus dur est d'y rester."