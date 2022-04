Fermeture définitive du centre de vaccination de Taravao

Tahiti, le 20 avril 2022 - La direction de la Santé a annoncé la fermeture définitive du centre de vaccination de Taravao.



La direction de la Santé a annoncé mercredi la fermeture définitive du centre de vaccination de Taravao. Pour rappel, ceux de Mahina, Faa'a Heiri, mairie de Punaauia sont également fermés définitivement. Le centre de vaccination de la mairie annexe de Toahotu sera quant à lui ouvert du lundi au jeudi de 8h à 14h30 et le vendredi de 8h à 14h. Une vaccination pédiatrique, réservée aux enfants âgés de 5 à 11 ans, sera proposée le samedi 30 avril à l'institut Mathilde Frébault de 8h à 11h30.

Où se faire vacciner à Tahiti ? À Papeete :

Kiosque info santé, en face du temple protestant Paofai

Du lundi au jeudi de 8h à 15h

Vendredi de 8h à 14h



Dispensaire de Papeete, immeuble Vaitavatava

Du lundi au jeudi de 8h à 15h

Vendredi de 8h à 14h



À Pirae :

Crèche Tama Here

Du lundi au vendredi de 8h à 12h00



À Arue :

Dispensaire de Arue

Du lundi au jeudi de 8h à 15h

Vendredi de 8h à 14h



À Paea :

Dispensaire de Paea, hall de la mairie

Mercredi et jeudi de 8h à 12h00 et de 13h à 14h00



À Papara :

Dispensaire de Papara

Du lundi au vendredi de 8h à 12h00



À Mataiea :

Dispensaire de Mataiea

Mardi et jeudi de 7h30 à 12h et de 13h à 14h30



À Toahotu :

À la mairie annexe

Du lundi au jeudi de 8h à 14h30

Le vendredi de 8h à 14 h00

Rédigé par Julie Barnac le Mercredi 20 Avril 2022 à 17:23 | Lu 233 fois