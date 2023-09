Fermeture de trois plages de la côte ouest

Tahiti, le 2 septembre 2023 - Les plages de Vaiava, du Mahana Park et de Rohotu sont fermées jusqu'à nouvel ordre.

En raison de l'épisode de forte houle prévu sur Tahiti et Moorea (vigilance orange), et par principe de précaution, le Service du tourisme informe la population que les sites d'accès publics à la mer sur la côte sud-ouest de Tahiti, cités ci-dessous, seront fermés à compter de ce vendredi 1er septembre, et ce, jusqu'à la levée de l'alerte orange : Vaiava, Mahana Park et Rohotu. Notons que les activités nautiques ont été interdites à Taiarapu ouest. Le haut-commissariat appelle la population à la plus grande vigilance.





Rédigé par Garance Colbert le Samedi 2 Septembre 2023