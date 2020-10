Fermeture de la Fautaua au niveau du pont

Tahiti, le 28 octobre 2020 - Alors que le temps est dominé par les nuages et les averses, la mairie de Papeete a décidé de fermer au public les sentiers de randonnées de la vallée de la Fautaua pour des raisons de sécurité. Les accès concernés sont situés après le pont de Tearape : celui qui permet d’accéder au fort de la Fachoda et celui qui mène au bas de la cascade. En revanche, la partie basse (située entre la Polynésienne des eaux et la passerelle) reste ouverte "pour le moment" souligne la mairie. Elle invite cependant le public à éviter de s'y rendre en cette période de pluie, en raison du "risque accru de chutes de pierres".