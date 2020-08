Fermeture de l’école Tama Nui jusqu’au lundi 24 août

Tahiti, le 15 août 2020 - Après l'école de Pamatai et celle de Fariitama, une troisième école est contraintes de fermer ses portes. "Une situation de Covid asymptomatique a été confirmée à l’école Tama Nui" note le Pays dans un communiqué diffusé aujourd'hui. En application du protocole sanitaire, et en concertation avec le maire de Papeete, Michel Buillard, et la Direction de la santé, l’école sera donc fermée par précaution. Ce, jusqu’au lundi 24 août au matin. Le bureau de veille sanitaire, en charge de l'enquête sanitaire, contactera les personnes qui ont potentiellement été en contact avec le cas en question.