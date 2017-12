Fenua Wood, la société qui valorise le bois local

PAPEETE, le 27 décembre 2017 - Lancée il y a 5 mois et installée dans un hangar de Tipaerui, la société Fenua Wood vend du bois brut local. La matière, une douzaine d'essences, est traitée au minimum en cas de nécessité. La démarche de Matthieu Gauthier, fondateur, est écologique depuis l'origine.



Maru maru, acajou, purau, cocotier, manguier, tau, miro, teck… les essences de bois local sont soigneusement stockées dans le hangar de la société Fenua Wood. Matthieu Gauthier, le fondateur, veille. Il en propose une douzaine actuellement mais espère pouvoir atteindre la vingtaine dans les mois à venir.



Dans le hangar, un espace de 300 mètres carrés situé dans la vallée de Tipaerui, le bois est exceptionnellement traité, parfois transformé, toujours précieusement manipulé. Matthieu Gauthier, bucheron-élagueur depuis 12 ans, connaît les arbres dont il parle avec respect. " Je suis arrivé sur le territoire il y a 5 ans pour donner une formation. " Il n'est jamais reparti. " Je me suis installé à Raiatea mais je travaillais sur des chantiers dans tous les archipels. "



Les arbres, une mine d'or



Au fil de ses déplacements, il a découvert " une mine d'or ". Il s'explique : " On importe du bois d'Asie, d'Amérique centrale, d'Afrique alors qu'on a à portée de main des arbres de qualité comparable voire supérieure ". Il n'a plus supporté cette incohérence et, suivant une démarche écologique, il a imaginé Fenua Wood.



" On travaille beaucoup avec les entrepreneurs ", précise-t-il. " On abat le bois avant que les machines ne passent pour terrasser. " Au lieu de laisser pourrir les arbres sur place, Fenua Wood scie, débite, transporte, ponce. Au passage, elle récupère aussi les petits plants d'espèces choisies qu'elle met à grandir dans une pépinière. " On ne fait pas de business avec ça, on sauve les pieds et on les donne à des associations comme Manu Sop par exemple qui se bat pour sauver le Monarque de Tahiti. "



Bois et matière noble



Fenua Wood consiste en une équipe de six personnes. Deux sur le terrain en permanence, deux à l'atelier, une sur le terrain ou à l'atelier en fonction des besoins tandis qu'une secrétaire est venue gonfler les rangs pour répondre à l'activité croissante. " On fait des enseignes, on coupe les bois sur-mesure. On joue aussi avec les matières nobles comme la nacre, les coquillages, l'acier pour proposer des pièces originales. "



" On vend le bois brut en général, sans traitement sauf pour les espèces vraiment sensibles. Et encore, on traite en surface, pas à cœur. Je suis le premier à ne pas vouloir de produits sur mon bois, je n'en mets pas pour les autres ", glisse-t-il.



La société est toujours en phase de développement. De nombreux investissements sont prévus dans l'année venir. Matthieu Gauthier envisage de s'équiper d'une scierie mobile. Il réfléchit aussi à élargir sa gamme de produits en lançant par exemple du parquet de cocotier.