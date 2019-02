Fenua Communication, Vodafone et Shell se mobilisent pour le don du sang

Autonome en sang, la Polynésie française ne peut compter que sur elle-même pour répondre à ses besoins en sang. Le Centre de transfusion sanguine (CTS) doit donc toujours avoir des stocks suffisants pour répondre aux demandes et pouvoir faire face à d'éventuels évènements particuliers.Pour maintenir des stocks suffisants le CTS appelle très régulièrement au don du sang dans ses installations situées au CHPF de Taaone. Et pour ceux qui n'auraient pas le temps de se rendre sur place, le centre délocalise ses collectes au sein d'entreprises souhaitant bien les accueillir. Et c'était le cas hier pour les employés des sociétés Fenua Communication, Vodafone et Shell qui ont reçu la visite du Dr Henri-Pierre Mallet et de son équipe. Plusieurs dizaines personnes y ont participé. "On a fait une belle moisson ici", se réjouit une infirmière du CTS.A partir du sang collecté, des concentrés de globules rouges, des plaquettes et du plasma sont préparés. Le plasma peut se conserver un an, les globules rouges 40 jours, les plaquettes ne se conservent, elles, que sept jours. "Le stock doit donc être renouvelé régulièrement", indique taote Mallet.