Féminicide de Taravao : Le conjoint de la victime mis en examen pour meurtre

Tahiti, le 30 août 2023 – L'homme interpellé dimanche après avoir avoué qu'il avait mortellement frappée sa compagne de 39 ans avec une bouteille en verre a été mis en examen mardi et placé en détention provisoire.



Alors que le procès d'un quadragénaire jugé pour le meurtre de sa femme commis à Maupiti en octobre 2020 s'ouvre mercredi devant la cour d'assises, l'homme arrêté dimanche après avoir mortellement battue sa compagne à Taravao a été présenté devant un juge d'instruction mardi après-midi au terme de 48 heures de garde à vue à la brigade de recherches de la gendarmerie de Faa'a.



L'individu, âgé de 79 ans, a été mis en examen pour le meurtre de sa compagne de 39 ans qui venait d'accoucher il y a de cela un mois. Le mis en cause, qui a reconnu lui avoir porté plusieurs coups sur la tête à l'aide d'une bouteille en verre, a ensuite été présenté devant le juge des libertés et de la détention qui l'a placé en détention provisoire tel que cela avait été requis par le parquet. S'il est renvoyé devant la cour d'assises au terme de l'information judiciaire ouverte pour meurtre, le septuagénaire risque la réclusion criminelle à perpétuité.