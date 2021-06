Félix ​Faatau de retour en appel en octobre

Tahiti, le 3 juin 2021 - Le procès en appel pour prise illégale d'intérêt, détournement de fonds et abus de confiance de l’ancien tāvana Félix Faatau est renvoyé à l’audience du 21 octobre prochain.



Félix Faatau devait de nouveau être jugé en appel, jeudi, prévenu des faits de prise illégale d'intérêt, détournement de fonds et abus de confiance, alors qu’il était maire de Huahine, entre 2008 et 2014. Condamné en appel, en juillet 2019, à deux ans de prison et cinq ans d’inéligibilité, l’ancien tāvana de Huahine a obtenu que cette décision soit annulée "en toutes ces dispositions" par la cour de cassation, en janvier dernier. La haute juridiction a estimé que l’arrêt d’appel n’était pas suffisamment motivé. L’affaire était de nouveau audiencée en appel jeudi. Un renvoi a été décidé. Le procès de l’ancien tāvana et ancien représentant à l’assemblée se tiendra le 21 octobre prochain.



Rappelons que Félix Faatau doit être jugé pour avoir mis à disposition de l’entreprise privée de transport scolaire gérée par sa fille, un bus municipal et un chauffeur. Il lui est aussi reproché d'avoir encaissé personnellement l’argent des factures d’eau d’un administré et d'avoir utilisé à ses fins l’argent public versé à une association culturelle gérée par sa sœur. Tous ces faits avaient été dénoncés par l’actuel maire de Huahine, Marcelin Lisan.