Fei Pi et Central bien lancés en finale du championnat de basket-ball

Tahiti, le 14 juin 2022 - Les matchs 1 des finales du championnat dames et Challenger se sont joués, lundi à Fautaua. Chez les féminines, la formation de Fei Pi, emmenée par l'expérimentée Maea Lextreyt, l'a emporté face à JT sur le score de 69-57. En Challenger, les joueurs de Central ont dominé Excelsior B (86-63).



Le championnat fédéral de basket-ball touche à sa fin. Les finales, disputées au meilleur des cinq matchs, ont démarré lundi soir à la salle de Fautaua. Les dames, qui ont eu un championnat très réduit cette saison avec seulement cinq équipes engagées, ont ouvert le bal avec une affiche opposant Fei Pi à la formation de JT, sacrée en 2019. Sur le papier, la rencontre promettait une belle opposition entre, d'un côté, une équipe de Arue portée notamment par l'expérience de Maea Lextreyt et le talent de ses jeunes pépites comme Élodie Oestreicher et Kira Williams. Et de l'autre, une formation de Pirae emmenée par les sœurs Tepu et par leur solide intérieur, Temana Teururai.



Et l'entame de match a été à l'avantage des joueuses de Fei Pi qui menaient de 8 points à la fin du premier quart-temps (14-6). Dans le sillage de sa meneuse, Élodie Oestreicher, auteure de 11 points dans le deuxième quart, Fei Pi allait également virer en tête à la mi-temps (30-23). Après la pause, les basketteuses de Arue ont été bousculées avec un gros début de troisième quart pour JT qui était revenu à égalité. Sauf que les protégées de Ynizan Tepu ont ensuite calé et ont subi l'adresse à trois points des coéquipières de Maea Lextreyt qui ont repris l'avantage au score. Un avantage qu'elles ne lacheront plus jusqu'à la fin pour s'imposer 69-57 et empocher le gain de ce match 1.

Central se détache en deuxième mi-temps Les joueurs de Central et d'Excelsior B ont ensuite pris possession du terrain pour la finale Challenger. Si la première mi-temps a été équilibrée, les rouge et noir de Tipaerui ont ensuite fait la différence dans les troisièmes et quatrièmes quart-temps. En deuxième mi-temps, les Centraliens ont ainsi inscrit presque le double des points de leurs adversaires (48-25) pour l'emporter finalement sur le score de 86-63. Le vétéran,Willy Taaroa, auteur de 33 points et Bryan Tautu-Tixier, avec ses 26 points, ont été les grands artisans de la victoire de leur équipe dans ce match 1.



À noter que les matchs 2 des finales dames et Challenger se joueront ce mercredi. Et mardi soir, c'était au tour de Arue et de l'équipe A d'Excelsior de disputer leur premier match des finales en Elite. À l'heure où nous mettions sous presse, la rencontre n'avait pas encore livré son verdict.

Le programme des finales Mardi 14 juin 18h30 à Fautaua

Finale Elite (match 1)

Excelsior A-Arue A



Mercredi 15 juin

Finale dame, 18h30 à Fautaua (match 2)

Fei Pi-JT



Finale Challenger, 20h à Fautaua (match 2)

Central-Excelsior B



Jeudi 16 juin

Finale Elite, 18h30 à Fautaua (match 2)

Excelsior A-Arue



Vendredi 17 juin

Finale dame, 18h30 à Fautaua (match 3)



Finale Challenger, 20h à Fautaua (match 3)



Samedi 18 juin

Finale Elite, 18h30 à Fautaua (match 3)

Rédigé par Désiré Teivao le Mardi 14 Juin 2022 à 16:04 | Lu 189 fois