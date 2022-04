Faux bail : le procès de Gaston Flosse renvoyé au 20 septembre

Tahiti, le 19 avril 2022 – Le procès de l'ancien président, Gaston Flosse, qui devait comparaître mardi devant le tribunal correctionnel pour faux et tentative d'inscription indue sur la liste électorale de Papeete, a été renvoyé au 20 septembre prochain. Il est soupçonné d'avoir signé un faux bail afin d'attester de sa résidence dans un studio de Papeete, pour pouvoir s'inscrite sur les listes électorales lors des municipales de 2020.



Renvoyé en correctionnelle le 15 février dernier au terme de deux ans d'enquête préliminaire, Gaston Flosse devait comparaître devant la justice mardi pour répondre de faux et de tentative d'inscription indue sur la liste électorale de Papeete. En raison de l'absence de son avocat, l'affaire a été renvoyée au 20 septembre prochain.



Dans ce dossier, l'ancien président est soupçonné d'avoir signé un bail, pour un studio de 15 m2 à Papeete situé rue Cardella, avec un individu qui n'avait aucun pouvoir pour louer le local. Cette manœuvre visait à lui permettre de pouvoir s'inscrire sur la liste électorale de la commune lors des municipales de 2020. A l'époque, Gaston Flosse avait soutenu qu'il logeait dans ce studio de "manière effective et continue".