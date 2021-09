Fausse offre d'EDT mais vraie escroquerie

"Obtenez une utilisation illimitée d'électricité à partir de 60 000 Fcfp pendant six mois". L'annonce proposant une souscription forfaitaire alléchante, agrémentée de quelques fautes d'orthographes, est à l'en-tête exacte du distributeur d'électricité en Polynésie EDT. Son mail de contact n'est pas très éloigné de l'adresse officielle du service clientèle de la société. Et surtout, l'ensemble des références légales et numéros de téléphone correspondent à ceux du siège de Faa'a… Il s'agit pourtant d'une escroquerie en bonne et due forme. L'objectif pour l'escroc étant souvent d'obtenir un virement bancaire de sa victime en se faisant passer pour le service client d'une société. EDT a communiqué lundi sur cette annonce et appelle ses clients à la "vigilance" en rappelant que l’adresse mail de son service clientèle est : [email protected] . "Si vous recevez un message indiquant une autre adresse email, nous vous remercions de le signaler en appelant au 40 86 77 86", conseille le fournisseur d'électricité.