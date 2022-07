Fatu Hiva au rythme du Matavaa

Fatu Hiva, le 10 juillet 2022 - Après trois jours de festivités et de célébration de la culture marquisienne, la 13e édition du Matavaa s'est clôturée à Fatu Hiva, la plus méridionale des îles de l'archipel. Le flambeau est passé à Nuku Hiva, qui accueillera le prochain en 2023.



Entre 1 500 et 2 000 visiteurs ont fait le déplacement à Fatu Hiva pour assister au mini festival des arts des îles Marquises, le Matavaa, qui devait avoir lieu fin 2021 mais avait été reporté à cause de la situation sanitaire mondiale. Près de 900 personnes composaient les délégations déplacées les unes après les autres à bord du navire Tahiti Nui et parmi elles, quelque 600 danseurs qui ont répété des semaines durant afin de présenter leur spectacle de 45 minutes environ, sur le thème Te èo taetae tupuna en mettant la langue marquisienne à l’honneur.



Jeudi soir, Tahuata a ouvert la première soirée de spectacle avec une représentation axée sur la déclamation, suivie de celle de Ua Pou, gardienne des traditions. Si tous les groupes ont impressionné par leurs performances respectives, les grands favoris étaient les spectacles de Ua Huka, tout en douceur avec la présentation des oiseaux de différentes espèces présentes aux Marquises tels que le Pihiti, le Monarque de Fatu Hiva, le Toake (paille en queue) ou encore le Inake (sterne) et celui de Hiva Oa, tout en puissance, avec une présence masculine forte, une soixantaine de danseurs pour une quarantaine de danseuses. La dernière soirée a vu Nuku Hiva et Fatu Hiva, l’île hôte, présenter des spectacles répartis dans l’espace du large site Anitau avec en apothéose, l’invitation de tous de couples de danseurs oiseaux de chaque île, rassemblés à la fin du spectacle de Fatu Hiva. La Miss Marquises 2022, tout en beauté, a également dansé en compagnie de Kahu, leader du groupe de l’île au tapa. La danse de l'oiseau a d'ailleurs était mise à l'honneur par toutes les îles, danse qui a revu le jour sur l’île de Fatu Hiva, notamment par le biais du danseur clé de l’île, Kahu, alors qu’on la pensait perdue.



Durant le festival, les visiteurs ont pu se procurer de nombreuses pièces d’artisanat marquisien et assister à des ateliers d’activités autour de la confection du tapa, de l’art du tatouage, etc.



Ce dimanche a eu lieu la passation du totoko (échasse) entre le président du comothe de Fatu Hiva, Roberto Maraetaata et Heretu Tetahiotupa, président de la prochaine édition du Matavaa. Heretu avait co-réalisé le film Patutiki, l’art du tatouage des îles Marquises, qui a reçu le prix du public au Fifo 2019. Le thème du prochain grand festival est Auìì, qui signifie le courant, le mouvement de l’eau et il aura lieu à Nuku Hiva en décembre 2023.