Fare Natura : une ouverture prévue en 2020

«On prévoit d’avoir six gros aquariums de trois mètres de long. Dans chaque aquarium, on va essayer d’avoir une continuité en partant du fond de l’océan vers le récif extérieur et la barrière. Ensuite, on va rentrer à nouveau dans le lagon pour se diriger vers la plage et la mangrove, et ainsi de suite. On va montrer les différents habitats et les espèces les plus emblématiques qui s’y trouvent » explique le directeur du Criobe.



Les écrans numériques permettraient aussi aux visiteurs d’aller chercher des informations ciblées et d’en recevoir avec « beaucoup d’images et peu de textes ».



Les espaces extérieurs seront également aménagés avec des « aires de pique-nique et un arboretum local ».

Le musée, qui prévoit d’accueillir les touristes lors de son ouverture, sera certainement utilisé comme un « produit d’appel » dans la promotion de notre fenua dans le monde. Toutefois, le musée sera aussi destiné à la population locale avec un contenu ludique ainsi que des connaissances accessibles à tous.



« Le contenu des présentations devra être compris au minimum par des élèves du CM1 et du CM2 des écoles primaires pour que même les plus grands, qui n’ont pas de connaissances dans le domaine, puissent en acquérir. Toutefois, notre objectif sera que tous les élèves issus des écoles primaires de Moorea puissent visiter le musée au moins une fois » précise Serge Planes.



Dans cette optique, des discussions seront menées avec le ministère de l’Education afin d’offrir la possibilité aux classes des écoles primaires de faire des visites gratuites pendant l’année scolaire.



Si autant d’importance est accordée à la population locale, en particulier aux plus jeunes, c’est que l’un des objectifs de l’écomusée sera de les sensibiliser aux différentes problématiques liées à l’impact de l’homme sur le milieu naturel.

Il s’agira par exemple de discuter des pollutions diverses telles que l’impact des pesticides dans la nature ou encore le problème des plastiques dans l’océan.



Les problèmes du développement durable ou encore les différentes causes de la dégradation ainsi que les moyens de préservation du milieu naturel seront également traités.