Famille et supporters polynésiens à fond avec Temanava

Poitiers le 14 décembre 2024. A deux heures du début de l'élection, ambiance sur place avec la famille de Miss Tahiti et le comité Miss Tahiti.



Après la prestation de Temanava vendredi soir à l’Arena Futuroscope lors de l’enregistrement du tableau des costumes régionaux, le moral est au beau fixe côté polynésien. La cinquantaine de supporters du fenua qui se sont déplacés et ses parents sont plus qu’enthousiastes. Miss France 2025 sera Temanava !

"Je suis confiante parce que hier soir je l’ai trouvée rayonnante. Elle était très à l’aise sur scène. Je l’ai vue plus déterminée que jamais. Quant à la robe tout en coquillages qui a demandé des heures et des heures à Krystal Vongue, elle évoque tellement la plage et l’océan", analyse Leiana Dang-Faugerat, présidente du comité Miss Tahiti.

Pour sa part, Teiva, le papa de la miss, partage le même pronostic : elle gagnera ! "Hier soir, sur la scène de l’Arena, je l’ai trouvée magnifique ; et je sais que pour arriver à ce résultat, il faut fournir des efforts et être concentré. Le résultat est magnifique. Je suis vraiment admiratif de Temanava et, du coup, une grande joie nous transporte. Et la robe de Temanava, qui met en valeur ses courbes et sa silhouette longiligne, c’est un bijou que l’on vient poser dans un écrin !"

Samedi 14 Décembre 2024