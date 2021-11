Faîtes-vous dorloter à To'ata

Tahiti, le 11 novembre 2021 - Jeudi à 9 heures s'est ouvert le 9e Salon Beauté & Bien-Être à To'ata. Ce rendez-vous est enfin de retour avec de nombreux exposants dans un espace dédié à la détente, la relaxation et l’art de vivre. C'est la première édition post-covid de cet événement qui n'avait pas eu lieu depuis le salon en novembre 2018. Plus d'une centaine d'exposants ont répondu à l'appel.



Cette édition est tournée vers une nouvelle approche du bien-être avec la présence de spécialistes de la cryothérapie ciblée, du coaching, et de sociétés spécialisées dans la cosmétique fournissant des produits de maquillage 100% naturels, locaux, éthiques et durables. Ce salon est ouvert jusqu'au 14 novembre de 9 à 18 heures. Le prochain salon de la Fête des mères se tiendra sur la place To'ata en mai prochain.