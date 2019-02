"Fait main à la presqu’île", 10 années d’expositions-ventes

PAPEETE, le 6 février 2019 - L’exposition-vente Fait main à la presqu’île est né en décembre 2009. Il entre dans sa dixième année. Pour y participer, deux conditions sont requises : habiter la presqu’île et faire soi-même ses produits. Les visiteurs quant à eux n’ont aucun critère à remplir pour en profiter.



Sylvie s’occupe aujourd’hui de l’exposition-vente "Fait main à la presqu’île", un rendez-vous qui existe depuis décembre 2009.



Elle raconte : " J’ai repris le flambeau d’une exposition informelle qu’organisait une artisane. Elle ne pouvait plus s’en charger, j’ai donc commencé à prendre en charge la communication pour la soulager et faire connaitre le groupe puis, petit à petit je me suis retrouvée à organiser l’évènement, dont l’objectif est de proposer un salon convivial avec des artisans qui ne peuvent pas exposer en ville ".



Pour y participer il y a des conditions d’inscriptions imposées aux exposants : habiter la presqu’île, et faire soi-même des produits de qualité.



Savons, monoï, vaisselle, paréos…



" Je m’arrange pour qu’il y ait une variété de produits, ainsi pour l’exposition Saint-Valentin 2019, nous serons une quinzaine à proposer des savons, du monoï, de l’huile de coco vierge, des aquarelles, des plantes, du macramé, des bijoux, de la coutellerie, des luminaires, du linge de maison, de la vaisselle en cocotier, de la porcelaine peinte et quelques paréos. "



Généralement, il y a une exposition Fait main à la presqu’île pour la Saint-Valentin en février, une pour la fête des mères en mai et une autre pour Noël. Elles sont ouvertes en décalés par rapport aux événements qui ont lieu dans la zone urbaine.



Un nouveau rendez-vous est annoncé ce week-end à la salle de danse Vahinerii à Taravao. Auparavant l’équipe disposait d’un lieu un peu plus éloigné et moins visible à Afaahiti. Toutefois, les visiteurs répondaient présents. Ils n’hésitaient pas à se déplacer y compris ceux de la ville.



De nouveaux exposants



" Ce sera la deuxième édition dans ce nouveau lieu avec une majorité de nouveaux exposants, rencontrés lors des expositions Escale Gauguin à Vairao ."



Aujourd’hui Sylvie entend continuer à faire vivre l’événement, pour " animer un peu la presqu’île ", " faire connaître ceux qui n’ont pas les moyens d’aller en ville ", mais de la à passer à un événement vraiment plus important il y a un pas qu’elle ne fera pas. " L’idée étant de préserver l’ambiance polynésienne du district. "