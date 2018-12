Faire (re)découvrir et aimer la perle de Tahiti aux Polynésiens

Quelles sont ces actions à l'international ?

"Ces actions passent à la fois par des participations à des salons professionnels au travers de stands mais on peut également procéder à des distributions de magazines, de flyers et de petits cadeaux. Nous organisons aussi des cycles de conférences et des formations dans les pays étrangers.

Nous envisageons peut-être un jour de participer au salon de Bâle, le plus grand salon d’horlogerie et bijouterie du monde, mais nous hésitons car Hong Kong est en train de devenir leader.

Notre stratégie à terme est de développer de nouveaux marchés et d'être présents sur tous les continents".



Et localement ?

"Nous participons à un très beau livre sur la Polynésie, dans lequel TPAFP a pris 14 pages sur la perle, dont deux consacrées à l’Association. Le thème du prochain ouvrage porte sur les femmes autour du monde et sur la perle qui les accompagne.

Par le biais de prestataires locaux, nous venons de réaliser une opération B to B (business to business) en octobre avec l'organisation d'un séminaire facilitant ainsi la rencontre et la discussion entre des professionnels japonais et des professionnels locaux.

Ensuite, nous menons actuellement une opération B to C (business to consumers) entièrement locale sur le thème de 'La perle de culture de Tahiti, le premier bijou des Polynésiens'. Nous faisons participer tous les professionnels locaux, les producteurs, les détaillants, les grossistes, les négociants, les bijoutiers… Cette opération est réalisée pour relever l'image de la perle auprès des Polynésiens. Notre idée est vraiment de leur dire 'apprenez à la connaître et aimez-la à nouveau'. La perle est un peu en mal d'amour sur le fenua, alors que c'est le premier produit à l'export du Pays et qu'elle rapporte plusieurs milliards. Elle crée des emplois, elle permet de garder les gens dans les îles."