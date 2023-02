Faible fréquentation au vaccinodrome Mathilde Frébault

Tahiti, le 6 février 2023 – L'Institut Mathilde Frébault, à Mamao, a accueilli samedi un vaccinodrome. A l'issue de la matinée 145 vaccinations contre le Covid-19 ont été réalisées (dont 130 rappels) et 82 personnes ont reçu une dose de vaccin contre la grippe.



Alors que le Covid-19 circule toujours et que l'épidémie de grippe se poursuit, la vaccinodrome installé samedi matin à l'Institut Mathilde Frébault à Mamao a été très peu fréquenté. A l'issue de la matinée seulement 145 vaccinations contre le Covid-19, dont 130 rappels, ont été réalisées. Quant à la grippe 82 personnes ont reçu une dose de vaccin contre le virus.



Rappelons que dans son dernier bulletin de veille sanitaire, diffusé fin janvier, la Direction de la Santé précisait que “compte-tenu de la poursuite de l'épidémie de grippe et d'une légère augmentation des cas de Covid, la surveillance renforcée reste nécessaire”.