Fafaroots de retour sur les ondes

TAHITI, le 12 septembre 2022 - La webradio Fafaroots, née en 2016 mais mise périodiquement en sommeil, a été relancée il y a quelques jours. L’objectif reste le même : diffuser de la musique locale et internationale mais aussi partager des informations positives. La parole sera donnée aux jeunes en particulier pour qu’émergent des solutions durables.



La voici de retour ! La webradio Fafaroots diffusée 24 heures sur 24 tous les jours de la semaine sans publicité a repris du service. Les auditeurs peuvent l’écouter en ligne depuis quelques jours. Une nouvelle équipe s’est construite pour assurer la diffusion, choisir des morceaux de musique, créer du contenu. Ses membres restent bénévoles et poursuivent l’objectif de départ qui est de proposer du contenu positif, créer du lien entre les auditeurs, faire émerger des solutions.



Des fans aux commandes



Fafaroots est née en 2016, portée par Moana, fondateur de Blackstone Productions et de Didier Jalier, alias Janjan (lire aussi



Au cours de ses six années de vie, Fafaroots a été mise en sommeil à plusieurs reprises. L’hébergement d’une webradio représente un coût financier non négligeable qui n’a pas toujours été supportable. En ce mois de septembre 2022, la webradio prend un nouvel élan. Janjan participe activement à cette reprise. Dans les années 1980, il a animé une émission de radio avec Coluche et Gérard Lanvin. Une expérience qui l’a définitivement marqué. Il a un intérêt tout particulier à ce média. Par ailleurs, lors du confinement, il a pu observer l’isolement des gens. “ Ils se sont divisés au sein même, parfois, des familles ”, regrette-t-il. Les jeunes n’ont pu s’exprimer et, pour remédier à la séparation des uns et des autres et pour donner la parole à ceux qui la réclament mais n’ont pas les moyens de dire les choses, il a mis toute son énergie dans la renaissance de Fafaroots.

Un média positif



Il n’est pas seul dans l’aventure. Moana, Solèn, étudiante en licence Métiers d’art et design, Blackstone productions ou bien encore Purple Tahiti (société d’événementiel, de production et distribution de musique) sont à ses côtés. Tous sont bénévoles. Ils mettent leurs compétences, leurs outils, leurs savoir-faire et leur passion au service de la webradio. " C’est un projet qui se fait dans la joie, l’échange, le partage. C’est une voix libre qui va mettre en lien des amis, renforcer la solidarité, qui cherche à dégager des solutions. Le tout de manière positive. Il n’y aura ni déprime, ni dénonciation, ni jugement ”, garantit Janjan.



Pour l’instant, Fafaroots consiste en une succession de musiques locales et internationales de différentes époques. “ Le premier des liens, partout et de tout temps, c’est la musique ”, justifie Janjan. Les bénévoles discutent actuellement des rubriques qu’ils souhaitent mettre en place, du contenu qu’ils vont créer. Concernant le contenu, Janjan envisage un tour de l’île en stop pour rendre hommage à ceux qui s’arrêtent et rendent service aux autostoppeurs. Il donnera la parole aux conducteurs qui seront invités à se livrer en tout anonymat.



Solèn sera un relai auprès des jeunes du territoire. Elle vient de reprendre ses études. Ses cours sont répartis en différents établissements : le Centre des métiers d’art, le lycée Samuel Raapoto et l’Université de la Polynésie française. “ On pourra avoir des discussions, des débats, mais aussi des lectures... Toutes les propositions sont d’ores et déjà les bienvenues .” Elle est particulièrement sensible à l’écoresponsabilité, et souhaite rappeler tant que possible la responsabilité de chacun de nos gestes. Il y aura également des playlists sur des thèmes variés (comme le ‘ori deck, les musiques premières), d’autres sont signées par des passionnés du territoire comme Teraiapiti d’Atomi records. Des podcasts sont envisagés. Techniquement, l’équipe est prête, elle a les moyens matériels. Elle a également les idées, reste à les organiser, à établir un programme et à dégager du temps pour passer à l’action.



Contacts



FB : Fafaroots



Rédigé par Delphine Barrais le Lundi 12 Septembre 2022 à 21:25 | Lu 991 fois