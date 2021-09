Fact-checking : Non, le test sérologique ne garantit pas d'être "immunisé" contre le Covid

Tahiti, le 14 septembre 2021 – Peut-on, comme le déclare le maire de Bora Bora Gaston Tong Sang, repousser sa vaccination en s'estimant "immunisé" contre le Covid lorsqu'un test sérologique révèle la présence d’anticorps dans son sang après une contamination ? Non, expliquent la Haute autorité de la santé publique et les professionnels de santé en Polynésie. Ces anticorps ne sont en effet pas toujours "neutralisants" contre le virus.



Le président de l'assemblée et maire de Bora Bora, Gaston Tong Sang, a surpris son monde vendredi dernier en affirmant sur Radio Bora Bora qu'il assumait son statut de non vacciné, mais surtout qu'il s'estimait "immunisé" sur la foi du résultat de tests sérologiques effectués une dizaine de mois après sa contamination au Covid-19. Des tests qui révélaient toujours la présence d'anticorps chez l'élu… Et le maire de Bora Bora de pousser même plus avant sa réflexion, en appelant les personnes non vaccinées à suivre son exemple et à recourir à un test sérologique pour savoir s'ils ont besoin ou non d'une inoculation. Pourtant, cette solution proposée par Gaston Tong Sang ne fonctionne pas. Les autorités sanitaires nationales l'ont bien rappelé ces derniers mois.



Le 23 juin dernier, la Haute autorité de la santé –autorité administrative indépendante nationale– indiquait on ne peut plus clairement dans un communiqué de presse qu'il n'était pas possible d'établir une corrélation entre le résultat d'un test sérologique et une "immunité" contre le Covid-19 et ses variants. "Il n’existe pas encore de données permettant de définir des corrélats de protection, c’est-à-dire l’existence d’un niveau de protection par rapport à un taux d’anticorps mesuré. Par ailleurs, les résultats des tests sérologiques ne permettent pas de statuer sur une protection conférée, que ce soit sur le niveau de la protection ou sur sa durée dans le temps."



Anticorps "neutralisants"



En effet, plusieurs types d’anticorps sont produits après une infection par le Covid. Les tests sérologiques communs, dits "quantitatifs", ne s’intéressent qu’à la présence ou pas d’anticorps dans le sang, sans discrimination. Ils permettent juste d’établir qu’un individu a été infecté ou vacciné. Or, on sait que, parmi les anticorps produits suite à une infection par le Covid, seuls les anticorps "neutralisants" sont importants dans la qualité de la réponse immunitaire. Ce sont les seuls qui empêchent le coronavirus de venir à bout de son cycle viral et de se multiplier dans nos cellules. Leur présence peut être décelée au moyen de tests sérologiques poussés, dits "qualitatifs". Mais même dans ce cas, on ne sait toujours pas corréler le seuil d’anticorps neutralisants à partir duquel un individu présente une immunité suffisante contre le coronavirus.



En Polynésie, le docteur Didier Bondoux, président du syndicat des médecins libéraux, déplore ces contre-vérités du message donné par l'élu Gaston Tong Sang. Il craint les méfaits que pourraient engendrer ce discours en termes de santé publique. "Si pour 36 motifs fallacieux on repousse la vaccination en disant que l’on peut s’en passer, je trouve que c’est un mauvais message à envoyer à la population. Il n’a rien de scientifique", observe le médecin. "Quand on a un discours des autorités publiques qui prône la vaccination d’un maximum de personnes, c’est vrai qui si les gens en contact avec le public ne le font pas, en particulier les politiques, je trouve ça particulièrement dommage. Difficile de faire passer un message dans ces conditions-là."